Российский след: причастна ли РФ к поджогу недвижимости Стармера

Заметим, что двум украинцам и гражданину Румынии уже предъявлены обвинения в сговоре с целью поджога с целью создания опасности для жизни в связи с пожарами. Однако, по данным полиции, эта троица сговорилась с "другими неизвестными лицами".

Высокопоставленные лица Вайтхолла заявили, что британские чиновники расследуют, могли ли российские деятели завербовать этих троих обвиняемых в поджоге. Анонимные источники отметили, что сейчас обсуждаются методы реагирования, если это окажется правдой. Поделиться

Прокурор Сара Пшибыльская заявила в суде, что вероятный сговор пока "не раскрыт".

Издание пишет, что за последние 18 месяцев Россия усилила кампанию саботажа и насилия по всей Европе, поскольку война Москвы против Украины бурлит, а западные страны давят на российскую экономику санкциями.

По данным издания, даже если британские чиновники приходят к выводу, что поджоги были совершены с участием России, это не обязательно означало бы, что их заказал Кремль или что подозреваемые знали о какой-либо причастности России.

Напомним, что 12 мая в Лондоне произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. Как сообщили тогда в полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно позже, в результате пожара был поврежден подъезд к квартире. Примечательно, что за четыре дня до этого на той же улице был подожжен автомобиль, также связанный с главой британского правительства.

На следующий день, 13 мая, полиция задержала 21-летнего мужчину, который мог бросить в здание "коктейль Молотова". Позже было объявлено о подозрении другому мужчине. Поделиться

А уже 21 мая по делу о поджоге недвижимости и автомобиля, связанного с премьер-министром Киром Стармером, было объявлено о подозрении третьему мужчине, который также оказался украинцем.