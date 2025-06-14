Стармер назвал главное условие для введения войск Британии в Украину
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Политика
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Стармер назвал главное условие для введения войск Британии в Украину

Стармер
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Источник:  Bloomberg

Британия не намерена вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Стармер подчеркнул, что воздушное прикрытие со стороны Америки — приоритет.

Главные тезисы

  • Главное условие для введения войск Британии в Украину — гарантии безопасности от США, подчеркнул премьер Кир Стармер.
  • Великобритания планирует участвовать в послевоенной миротворческой миссии в Украине с учетом интересов союзников.
  • Планы введения британских войск в Украину обсуждались на встрече "Коалиции решительных", объявленной премьером Стармером.

Введение войск Британии в Украину: когда это произойдет

Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер.

Я всегда говорил, что защита (прикрытие с воздуха – ред.) со стороны США является необходимой составляющей.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Это был ответ на вопрос, готов Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.

Стармер отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

У меня нет оснований полагать, что США и Британия не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет.

Напомним, что в начале апреля в Киеве состоялась встреча "Коалиции решительных" – это объединение стран, пообещавших помощь Украине в борьбе с российским агрессором.

О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.

По итогам "Коалиции решительных", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются основными представителями европейского континента.

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