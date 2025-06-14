Стармер назвал главное условие для введения войск Британии в Украину

Британия не намерена вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Стармер подчеркнул, что воздушное прикрытие со стороны Америки — приоритет.
Главные тезисы
- Главное условие для введения войск Британии в Украину — гарантии безопасности от США, подчеркнул премьер Кир Стармер.
- Великобритания планирует участвовать в послевоенной миротворческой миссии в Украине с учетом интересов союзников.
- Планы введения британских войск в Украину обсуждались на встрече "Коалиции решительных", объявленной премьером Стармером.
Введение войск Британии в Украину: когда это произойдет
Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер.
Это был ответ на вопрос, готов Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.
Стармер отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.
У меня нет оснований полагать, что США и Британия не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет.
Напомним, что в начале апреля в Киеве состоялась встреча "Коалиции решительных" – это объединение стран, пообещавших помощь Украине в борьбе с российским агрессором.
О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.
По итогам "Коалиции решительных", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются основными представителями европейского континента.
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