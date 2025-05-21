Россия продолжает отказываться от безусловного прекращения огня с Украиной. Она опасается, что в это время Запад якобы вооружит украинских воинов.
Главные тезисы
- Россия продолжает игнорировать безусловное прекращение огня с Украиной из-за опасений вооружения украинских войск со стороны Запада.
- Лавров фантазирует о намерениях Европы по вооружению Украины во время перемирия, пытаясь оправдать агрессивное поведение России.
- Россия устанавливает нереальные условия для прекращения огня с Украиной, требуя вывода украинских защитников из нескольких областей.
Лавров фантазирует об "истинных намерениях" Европы во время перемирия
Лавров во время своего визита в Ереван встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. После переговоров чиновник страны-агрессорки заявил, что прекращение огня якобы нужно Западу, чтобы "в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы она могла укрепить свои оборонные позиции".
Фантазии главы российского МИД продолжились во время встречи с преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Ереване.
Он посетовал, что Запад якобы обманывал Россию в 2014 году, когда "устроил в Киеве переворот", во время Минских соглашений и в 2022 году, когда украинским властям "запретили подписывать мирное соглашение".
Министр придумал, что "настоящие намерения" европейских лидеров выдают их призывы в США усилить санкции против России. И цинично обвинил Макрона и Стармера в "истерических просьбах в США присоединиться к антироссийским действиям".
Напомним, Россия ставит фактически невыполнимые условия для перемирия с Украиной как минимум на 30 дней.
В то же время, Украина уже согласилась начать прекращение огня без дополнительных условий.
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