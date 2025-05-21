Лавров цинично набросился с обвинениями на Макрона и Стармера
Категория
Мир
Дата публикации

Лавров цинично набросился с обвинениями на Макрона и Стармера

Лавров
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Источник:  online.ua

Россия продолжает отказываться от безусловного прекращения огня с Украиной. Она опасается, что в это время Запад якобы вооружит украинских воинов.

Главные тезисы

  • Россия продолжает игнорировать безусловное прекращение огня с Украиной из-за опасений вооружения украинских войск со стороны Запада.
  • Лавров фантазирует о намерениях Европы по вооружению Украины во время перемирия, пытаясь оправдать агрессивное поведение России.
  • Россия устанавливает нереальные условия для прекращения огня с Украиной, требуя вывода украинских защитников из нескольких областей.

Лавров фантазирует об "истинных намерениях" Европы во время перемирия

Лавров во время своего визита в Ереван встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. После переговоров чиновник страны-агрессорки заявил, что прекращение огня якобы нужно Западу, чтобы "в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы она могла укрепить свои оборонные позиции".

Фантазии главы российского МИД продолжились во время встречи с преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Ереване.

Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим" — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы больше не хотим.

Он посетовал, что Запад якобы обманывал Россию в 2014 году, когда "устроил в Киеве переворот", во время Минских соглашений и в 2022 году, когда украинским властям "запретили подписывать мирное соглашение".

Министр придумал, что "настоящие намерения" европейских лидеров выдают их призывы в США усилить санкции против России. И цинично обвинил Макрона и Стармера в "истерических просьбах в США присоединиться к антироссийским действиям".

Напомним, Россия ставит фактически невыполнимые условия для перемирия с Украиной как минимум на 30 дней.

В частности, по информации западных медиа, Москва на переговорах с Украиной на прошлой неделе потребовала выведения украинских защитников из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время, Украина уже согласилась начать прекращение огня без дополнительных условий.

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