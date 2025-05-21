Лавров цинічно накинувся зі звинуваченнями на Макрона і Стармера

Росія продовжує відмовлятися від безумовного припинення вогню з Україною. Вона боїться, що в цей час Захід нібито озброїть українських воїнів. Про це заявив одіозний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Головні тези:
- Лавров цинічно звинуватив Макрона і Стармера у спробах озброїти Україну під час перемир'я.
- Росія продовжує відмовлятися від безумовного припинення вогню з Україною, обмінюючи реальну ситуацію на політичні ігри.
- Лавров фантазує про наміри Європи щодо озброєння українських військових під час перемир'я, намагаючись виправдати агресивну поведінку Росії.
Лавров фантазує про “справжні наміри” Європи під час перемир’я
Лавров під час свого візиту в Єреван зустрівся з главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном. Після переговорів чиновник країни-агресорки заявив, що припинення вогню нібито потрібне Заходу, щоб "у спокійній обстановці доозброїти Україну, щоб вона могла зміцнити свої оборонні позиції".
Фантазії очільника російського МЗС продовжилися під час зустрічі з викладачами та студентами філій російських вишів у Єревані.
Він поскаржився, що Захід нібито обманював Росію 2014 року, коли "влаштував у Києві переворот", під час Мінських угод і у 2022 році, коли українській владі "заборонили підписувати мирну угоду".
Міністр вигадав, що "справжні наміри" європейських лідерів видають їхні заклики до США посилити санкції проти Росії. І цинічно звинуватив Макрона і Стармера у “істеричних проханнях до США приєднатися до антиросійьких дій”.
Нагадаємо, Росія ставить фактично нездійсненні умови для перемир'я з Україною як мінімум на 30 днів.
Водночас Україна вже погодилася почати припинення вогню без додаткових умов.
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