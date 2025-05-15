Лавров і Захарова накинулися з цинічними образами на Зеленського — що трапилося

Президент України Володимир Зеленський по прибутті до Туреччини, де очікуються прямі переговори з Росією, назвав рівень російської делегації бутафорським. У РФ цинічно заявили, що український лідер не має права так говорити про "професіоналів".

Лавров і Захарова накинулися на Зеленського

Президент підкреслив низький рівень переговорної делегації РФ у Туреччині.

Рівень руськіх мені поки що офіційно не відомий. Але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що робитимемо і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави зазначив, що потрібно розуміти рівень російської делегацій та який мандат у представників РФ, "чи спроможні вони хоч щось самі ухвалювати".

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на слова Зеленського.

Хто вживає слово бутафорний? Клоун? Невдаха? Людина з невідомою освітою щодо людей з освітою та науковими ступенями, із заслугами перед вітчизною? На якій підставі людина, яка прийшла до влади на інфотехнологіях і капіталовкладеннях, взагалі може засумніватися в рівні будь-кого!

За словами Захарової, Зеленський не має права так говорити про професіоналів своєї справи.

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Зеленського "жалюгідною людиною" начебто через його вимоги щодо присутності Путіна на переговорах у Стамбулі.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Кремлі заявили, що Путін затвердив склад делегації для переговорів. Туди увійшли помічник очільника Кремля Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник головного управління генерального штабу збройних сил Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Нелегітимного президента РФ в цьому переліку не було.