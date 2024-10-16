Захарова цинічно заявила про вплив України на прямий конфлікт НАТО з РФ
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Захарова цинічно заявила про вплив України на прямий конфлікт НАТО з РФ

Захарова
Джерело:  online.ua

У Росії “добалакалися” про причетність Плану перемоги України до "прямого конфлікту" з РФ. Пр це зробила відповідну заяву одіозна речниця міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова.

 

Головні тези:

  • Захарова цинічно звинуватила Україну в підштовхуванні НАТО до конфлікту з РФ через План перемоги України.
  • Російська сторона спростовує причетність України до можливого прямого конфлікту з РФ.
  • Захарова лицемірно висловила сумнів у здатності Зеленського покладатися на західних партнерів і назвала План перемоги катастрофічним для українського народу.
  • Заяви Захарової є частиною дестабілізаційної кампанії з боку Росії щодо України.

Захарова цинічно звинуватила Україну в “підштовхуванні” НАТО до війни з Росією

Захарова заявила, що План перемоги України, який президент Володимир Зеленський сьогодні представив у Верховній Раді, "підштовхує" Північноатлантичний альянс до "прямого конфлікту" з РФ

Водночас Захарова сказала, що Зеленський "не може покладатися на західних партнерів", а План нібито призведе до катастрофи українського народу.

План перемоги України, як брехливо каже Захарова, підштовхує НАТО до прямого конфлікту з Росією.

Я можу просто сказати Зеленському, якщо він не знає... Партнери київського режиму вже продемонстрували, як вони бачать Україну в архітектурі безпеки: вони бачать Україну в труні, а також українських громадян у могилі, — цинічно прокоментувала речниця МЗС РФ.

Захарова пояснила “символізм” її нового аксесуару

Скандальна російська дипломатка Марія Захарова “славиться” своїм дивним епатажним стилем, однак цього разу вона перевершила саму себе, продемонструвавши публіці тотальний несмак. Ба більше, поплічниця Путіна не забула на цьому тлі згадати про Україну.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відвідала один з заходів з гігантським червоним аксесуаром, який візуально нагадує троянду.

Що цікаво, дипломатці довелося вигадувати "символізм" брошки, оскільки ніхто з присутніх не міг зрозуміти, навіщо було використовувати в образі цю дивну річ.

Роспропагандисти поцікавилися у поплічниці Путіна, чи був вибір такого аксесуара випадковим.

Але, звичайно, червоний колір зараз, як на мене, найактуальніший, щоб наші недруги розуміли, що ми налаштовані рішуче, — додала дипломатка, цинічно натякнувши на український народ та червоний колір крові невинних людей, яку російські окупанти щоденно проливають під час своєї загарбницької війни.

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