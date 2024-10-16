Захарова цинично заявила о влиянии Украины на прямой конфликт НАТО с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Захарова цинично заявила о влиянии Украины на прямой конфликт НАТО с РФ

Захарова
Читати українською
Источник:  online.ua

В России "договорились" о причастности Плана победы Украины к "прямому конфликту" с РФ. Об этом сделала соответствующее заявление одиозная представительница министерства иностранных дел страны-агрессорки Мария Захарова.

 

Главные тезисы

  • Мария Захарова заявила о причастности Плана победы Украины к прямому конфликту между НАТО и Россией.
  • Захарова лицемерно усомнилась в способности украинского президента полагаться на западных партнеров, называя План победы катастрофическим.
  • Заявления представительницы МИД РФ являются частью дестабилизационной кампании против Украины.

Захарова цинично обвинила Украину в подталкивании НАТО к войне с Россией

Захарова заявила, что План победы Украины, который президент Владимир Зеленский сегодня представил в Верховной Раде, "подталкивает" Североатлантический альянс к "прямому конфликту" с РФ

В то же время, Захарова сказала, что Зеленский "не может полагаться на западных партнеров", а План якобы приведет к катастрофе украинского народа.

План победы Украины, как лживо говорит Захарова, подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

Я могу просто сказать Зеленскому, если он не знает... Партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как они видят Украину в архитектуре безопасности: они видят Украину в гробу, а также украинских граждан в могиле, — цинично прокомментировала представитель МИД РФ.

Захарова объяснила "символизм" ее нового аксессуара

Скандальная российская дипломатка Мария Захарова "славится" своим удивительным эпатажным стилем, однако на этот раз она превзошла саму себя, продемонстрировав публике тотальную безвкусицу. Более того, приспешница Путина не забыла на этом фоне вспомнить об Украине.

Представительница МИД России Мария Захарова посетила одно из мероприятий с гигантским красным аксессуаром, визуально напоминающим розу.

Что интересно, дипломатке пришлось придумывать "символизм" броши, поскольку никто из собравшихся не мог понять, зачем было использовать в образе эту удивительную вещь.

Роспропагандисты поинтересовались у приспешницы Путина, был ли выбор такого аксессуара случайным.

Но, конечно, красный цвет сейчас, по-моему, самый актуальный, чтобы наши недруги понимали, что мы настроены решительно, — добавила дипломат, цинично намекнув на украинский народ и красный цвет крови невинных людей, которую ежедневно проливают российские оккупанты во время своей захватнической войны .

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова устроила истерику из-за помощи Украине от Эквадора
Мария Захарова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова заговорила о денацификации Германии "до конца"
Мария Захарова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова опозорилась из-за нелепого образа и приплела к этому украинцев — фото
Захарова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?