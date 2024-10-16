Захарова цинично заявила о влиянии Украины на прямой конфликт НАТО с РФ

В России "договорились" о причастности Плана победы Украины к "прямому конфликту" с РФ. Об этом сделала соответствующее заявление одиозная представительница министерства иностранных дел страны-агрессорки Мария Захарова.

Захарова цинично обвинила Украину в подталкивании НАТО к войне с Россией

Захарова заявила, что План победы Украины, который президент Владимир Зеленский сегодня представил в Верховной Раде, "подталкивает" Североатлантический альянс к "прямому конфликту" с РФ

В то же время, Захарова сказала, что Зеленский "не может полагаться на западных партнеров", а План якобы приведет к катастрофе украинского народа.

План победы Украины, как лживо говорит Захарова, подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

Я могу просто сказать Зеленскому, если он не знает... Партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как они видят Украину в архитектуре безопасности: они видят Украину в гробу, а также украинских граждан в могиле, — цинично прокомментировала представитель МИД РФ. Поделиться

Захарова объяснила "символизм" ее нового аксессуара

Скандальная российская дипломатка Мария Захарова "славится" своим удивительным эпатажным стилем, однако на этот раз она превзошла саму себя, продемонстрировав публике тотальную безвкусицу. Более того, приспешница Путина не забыла на этом фоне вспомнить об Украине.

Представительница МИД России Мария Захарова посетила одно из мероприятий с гигантским красным аксессуаром, визуально напоминающим розу.

Что интересно, дипломатке пришлось придумывать "символизм" броши, поскольку никто из собравшихся не мог понять, зачем было использовать в образе эту удивительную вещь.

Роспропагандисты поинтересовались у приспешницы Путина, был ли выбор такого аксессуара случайным.