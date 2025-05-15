Лавров и Захарова набросились с циничными обвинениями на Зеленского — что случилось

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Турцию, где ожидаются прямые переговоры с Россией, назвал уровень российской бутафорской делегации. В РФ цинично заявили, что украинский лидер не имеет права так говорить о "профессионалах".

Лавров и Захарова набросились на Зеленского

Президент подчеркнул низкий уровень переговорной делегации РФ в Турции.

Уровень русских мне пока официально не известен. Но по тому, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства отметил, что нужно понимать уровень российской делегаций и каков мандат у представителей РФ, "способны ли они хоть что-то сами принимать".

Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского.

Кто употребляет слово бутафорное? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием по отношению к людям с образованием и научными степенями, с заслугами перед отечеством? На каком основании человек, пришедший к власти на инфотехнологиях и капиталовложениях, вообще может усомниться в уровне любого!

По словам Захаровой, Зеленский не имеет права так говорить о профессионалах своего дела.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского "жалким человеком" якобы из-за его требований о присутствии Путина на переговорах в Стамбуле.

Напомним, накануне вечером в Кремле заявили, что Путин утвердил состав делегации для переговоров.