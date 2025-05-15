Лавров и Захарова набросились с циничными обвинениями на Зеленского — что случилось

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Турцию, где ожидаются прямые переговоры с Россией, назвал уровень российской бутафорской делегации. В РФ цинично заявили, что украинский лидер не имеет права так говорить о "профессионалах".
Главные тезисы
- Президент Украины Зеленский назвал уровень российской делегации бутафорским, что вызвало циничную реакцию Лаврова и Захаровой.
- Зеленский выразил критику в адрес делегации России, не прикрываясь словами. Российские высокопоставленные чиновники ответили с неодобрением.
- Захарова возмутилась упреками в адрес профессионализма российской делегации, указав на недостаток образования и заслуг у украинского лидера.
Лавров и Захарова набросились на Зеленского
Президент подчеркнул низкий уровень переговорной делегации РФ в Турции.
Глава государства отметил, что нужно понимать уровень российской делегаций и каков мандат у представителей РФ, "способны ли они хоть что-то сами принимать".
Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского.
Кто употребляет слово бутафорное? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием по отношению к людям с образованием и научными степенями, с заслугами перед отечеством? На каком основании человек, пришедший к власти на инфотехнологиях и капиталовложениях, вообще может усомниться в уровне любого!
По словам Захаровой, Зеленский не имеет права так говорить о профессионалах своего дела.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского "жалким человеком" якобы из-за его требований о присутствии Путина на переговорах в Стамбуле.
Напомним, накануне вечером в Кремле заявили, что Путин утвердил состав делегации для переговоров.
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