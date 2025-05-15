Лавров и Захарова набросились с циничными обвинениями на Зеленского — что случилось
Категория
Мир
Дата публикации

Лавров и Захарова набросились с циничными обвинениями на Зеленского — что случилось

Лавров
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Турцию, где ожидаются прямые переговоры с Россией, назвал уровень российской бутафорской делегации. В РФ цинично заявили, что украинский лидер не имеет права так говорить о "профессионалах".

Главные тезисы

  • Президент Украины Зеленский назвал уровень российской делегации бутафорским, что вызвало циничную реакцию Лаврова и Захаровой.
  • Зеленский выразил критику в адрес делегации России, не прикрываясь словами. Российские высокопоставленные чиновники ответили с неодобрением.
  • Захарова возмутилась упреками в адрес профессионализма российской делегации, указав на недостаток образования и заслуг у украинского лидера.

Лавров и Захарова набросились на Зеленского

Президент подчеркнул низкий уровень переговорной делегации РФ в Турции.

Уровень русских мне пока официально не известен. Но по тому, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства отметил, что нужно понимать уровень российской делегаций и каков мандат у представителей РФ, "способны ли они хоть что-то сами принимать".

Впоследствии спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского.

Кто употребляет слово бутафорное? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием по отношению к людям с образованием и научными степенями, с заслугами перед отечеством? На каком основании человек, пришедший к власти на инфотехнологиях и капиталовложениях, вообще может усомниться в уровне любого!

По словам Захаровой, Зеленский не имеет права так говорить о профессионалах своего дела.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского "жалким человеком" якобы из-за его требований о присутствии Путина на переговорах в Стамбуле.

Напомним, накануне вечером в Кремле заявили, что Путин утвердил состав делегации для переговоров.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова цинично заявила о влиянии Украины на прямой конфликт НАТО с РФ
Захарова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Дурилка картонная". Захарова набросилась с обвинениями на лидера Литвы
Захарова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова устроила истерику из-за решения World Press Photo насчет фотографа ТАСС
Захарова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?