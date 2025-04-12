Захарова устроила истерику из-за решения World Press Photo насчет фотографа ТАСС
Категория
Мир
Дата публикации

Захарова устроила истерику из-за решения World Press Photo насчет фотографа ТАСС

Захарова
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Источник:  online.ua

World Press Photo отозвали приглашение фотографа российского ТАСС, победившего в одной из номинаций, на церемонию награждения. Спикер МИД России, одиозная Мария Захарова, устроила настоящую истерику по этому поводу.

Главные тезисы

  • World Press Photo отозвали приглашение фотографу ТАСС из-за усиления напряжения в Европе, вызвав истерику Марии Захаровой.
  • World Press Photo пояснили свою позицию, отменив участие фотографа на церемонии, из-за принципов в связи с политической обстановкой.

Захарова бьется в истерике из-за решения World Press Photo

World Press Photo объяснило свою позицию по отношению к российскому фотографу.

В связи с усилением напряжения на европейском континенте мы больше не можем принимать гостей, представляющих российские организации, подконтрольные государству.

Представители конкурса добавили , что из-за этого Михаил Терещенко больше не приглашен на церемонию награждения в Амстердаме.

Терещенко фотографировал антиправительственные протесты в Грузии в 2024 году, за что и одержал победу в конкурсе.

В интервью ТАСС он говорил, что присылал на World Press Photo снимки освобожденного Мариуполя, которые сделал во время активной фазы освобождения города.

Мария Захарова цинично назвала действия World Press Photo "актом самострела".

Это такой позор, что лучше просто молчать. Возникает вопрос, фотографии на конкурс будут принимать только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки?

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