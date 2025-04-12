Захарова устроила истерику из-за решения World Press Photo насчет фотографа ТАСС

World Press Photo отозвали приглашение фотографа российского ТАСС, победившего в одной из номинаций, на церемонию награждения. Спикер МИД России, одиозная Мария Захарова, устроила настоящую истерику по этому поводу.
Главные тезисы
- World Press Photo отозвали приглашение фотографу ТАСС из-за усиления напряжения в Европе, вызвав истерику Марии Захаровой.
- World Press Photo пояснили свою позицию, отменив участие фотографа на церемонии, из-за принципов в связи с политической обстановкой.
Захарова бьется в истерике из-за решения World Press Photo
World Press Photo объяснило свою позицию по отношению к российскому фотографу.
Представители конкурса добавили , что из-за этого Михаил Терещенко больше не приглашен на церемонию награждения в Амстердаме.
Терещенко фотографировал антиправительственные протесты в Грузии в 2024 году, за что и одержал победу в конкурсе.
В интервью ТАСС он говорил, что присылал на World Press Photo снимки освобожденного Мариуполя, которые сделал во время активной фазы освобождения города.
Мария Захарова цинично назвала действия World Press Photo "актом самострела".
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-