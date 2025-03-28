Cкандал на World Press Photo — два российских фотографа стали победителями конкурса

Международная организация World Press Photo объявила 42 региональных победителя ежегодного конкурса документальной фотографии, среди них двое россиян, белоруска и немцы с проектами из Украины.

На World Press Photo победу отдали двум россиянам

Международная организация World Press Photo объявила победителями ежегодного конкурса документальной фотографии двух российских фотографов.

Среди них — фотокорреспондент российского государственного пропагандистского информагентства ТАСС Михаил Терещенко. Он одержал победу в категории "Фотографические истории" (Stories) из серии "Протесты в Грузии" (Protests in Georgia). В нем задокументированы массовые антироссийские протесты в Тбилиси против приостановки переговоров о вступлении Грузии в ЕС.

Фото Терещенко

Отмечается, что на награду Терещенко сразу же отреагировали пропагандисты, используя ее в качестве аргумента в пользу признания их профессионализма и возвращения россиян на главные профессиональные площадки в Европе и США.

К примеру, глава российского союза журналистов, одиозный Владимир Соловьев заявил, что «победа российского фотожурналиста в самом престижном мировом фотоконкурсе — это показатель того, как меняется ситуация, как постепенно прекращается отмена всего, что связано с нашей страной в западных, недружественных странах».

Еще одну награду отдали россияне Алене Кардаш, живущей в Германии. Ее проект It Smells of Smoke at Home стал победителем в категории "Долгосрочные проекты" (Long-Term Projects). В нем автор исследует психологическую оторванность современной России от реальности, где война называется "спецоперацией".

Фото Алены Кардаш

В категории "Единичные фотографии" от Европы отмечены две работы, показывающие войну в Украине с разных сторон. Их жюри назвало "визуальной парой", передающей как физическое, так и психологическое измерение конфликта.

Немецкий фотограф Флориан Бахмайер одержал победу за фото шестилетней Ангелины из Харьковщины, которая после бегства из-под обстрелов страдает паническими атаками. Его работа Beyond the Trenches "стала эмоциональным центром европейского блока".

Фото Флориана Бахмайера

Фотография Magnum Photos Нанна Гайтманн для The New York Times представила снимок Underground Field Hospital, изображающий раненого боевика "ДНР", воевавшего на стороне русской армии.

Фото Нанни Гайтманн

Сама фотографка Нанна Хайтманн родилась и выросла в Германии, но сейчас живет в Москве. На сайте конкурса указано, что последние три года она "документировала военную Россию во время полномасштабного вторжения в Украину" и является "одной из немногих западных фотографов, работающих в России".

Всего World Press Photo объявила 42 региональных победителя ежегодного конкурса документальной фотографии. В этом году на конкурс поступило 59320 фотографий от 3778 фотографов из 141 страны мира. Поделиться

Реакция украинских фотографов

Победительница World Press Photo 2024, автор проекта War is Personal Юлия Кочетова раскритиковала выбор жюри в этом году.

Очевидно, я удивлена видеть столько внимания к нарративу о "русской душе" среди региональных победителей в этом году. Не могу представить, как чувствуют себя грузинские фотографы из-за того, что их протесты против российского влияния были показаны из-за изображения фотографа из российского государственного агентства. Это личная ответственность — как об этой войне будут рассказывать через годы. Важно продолжать свидетельствовать и документировать. Поделиться

Правление Украинской ассоциации профессиональных фотографов отметило, что удивлено результатами международного конкурса.