Cкандал на World Press Photo — два российских фотографа стали победителями конкурса

Международная организация World Press Photo объявила 42 региональных победителя ежегодного конкурса документальной фотографии, среди них двое россиян, белоруска и немцы с проектами из Украины.
Главные тезисы
- Два российских фотографа стали победителями конкурса World Press Photo, вызвав скандал в связи с политическими темами и событиями в Украине.
- Работы победителей отражают контроверсионные темы, ставшие предметом обсуждения и возмущения в фотографическом сообществе.
- Украинские фотографы критикуют выбор российских фотографов, считая, что такой выбор поддерживает агрессивную политику России и меняет негативный образ на позитивный.
На World Press Photo победу отдали двум россиянам
Международная организация World Press Photo объявила победителями ежегодного конкурса документальной фотографии двух российских фотографов.
Среди них — фотокорреспондент российского государственного пропагандистского информагентства ТАСС Михаил Терещенко. Он одержал победу в категории "Фотографические истории" (Stories) из серии "Протесты в Грузии" (Protests in Georgia). В нем задокументированы массовые антироссийские протесты в Тбилиси против приостановки переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Отмечается, что на награду Терещенко сразу же отреагировали пропагандисты, используя ее в качестве аргумента в пользу признания их профессионализма и возвращения россиян на главные профессиональные площадки в Европе и США.
К примеру, глава российского союза журналистов, одиозный Владимир Соловьев заявил, что «победа российского фотожурналиста в самом престижном мировом фотоконкурсе — это показатель того, как меняется ситуация, как постепенно прекращается отмена всего, что связано с нашей страной в западных, недружественных странах».
Еще одну награду отдали россияне Алене Кардаш, живущей в Германии. Ее проект It Smells of Smoke at Home стал победителем в категории "Долгосрочные проекты" (Long-Term Projects). В нем автор исследует психологическую оторванность современной России от реальности, где война называется "спецоперацией".
В категории "Единичные фотографии" от Европы отмечены две работы, показывающие войну в Украине с разных сторон. Их жюри назвало "визуальной парой", передающей как физическое, так и психологическое измерение конфликта.
Немецкий фотограф Флориан Бахмайер одержал победу за фото шестилетней Ангелины из Харьковщины, которая после бегства из-под обстрелов страдает паническими атаками. Его работа Beyond the Trenches "стала эмоциональным центром европейского блока".
Фотография Magnum Photos Нанна Гайтманн для The New York Times представила снимок Underground Field Hospital, изображающий раненого боевика "ДНР", воевавшего на стороне русской армии.
Сама фотографка Нанна Хайтманн родилась и выросла в Германии, но сейчас живет в Москве. На сайте конкурса указано, что последние три года она "документировала военную Россию во время полномасштабного вторжения в Украину" и является "одной из немногих западных фотографов, работающих в России".
Реакция украинских фотографов
Победительница World Press Photo 2024, автор проекта War is Personal Юлия Кочетова раскритиковала выбор жюри в этом году.
Правление Украинской ассоциации профессиональных фотографов отметило, что удивлено результатами международного конкурса.
Вознаграждая российских фотографов, служащих выразителями государственной идеологии РФ, конкурс делает видимой позицию агрессора, и таким образом способствует замене понятий: вместо осуждения агрессора акцентирует внимание на сочувствии к нему.
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