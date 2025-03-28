Cкандал на World Press Photo — двоє російських фотографів стали переможцями конкурсу

Міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії, серед них — двоє росіян, білоруска та німці з проєктами з України.

На World Press Photo перемогу віддали двом росіянам

Міжнародна організація World Press Photo оголосила переможцями щорічного конкурсу документальної фотографії двох російських фотографів.

Серед них — фотокореспондент російського державного пропагандистського інформагентства ТАСС Міхаіл Терещенко. Він здобув перемогу в категорії "Фотографічні історії" (Stories) з серію "Протести в Грузії" (Protests in Georgia). У ній задокументовано масові антиросійські протести в Тбілісі проти призупинення перемовин про вступ Грузії до ЄС.

Фото Терещенка

Зазначається, що на нагороду Терещенка одразу ж відреагували пропагандисти, використовуючи її як аргумент на користь визнання їхнього професіоналізму та повернення росіян на головні професійні майданчики в Європі та США.

Наприклад, голова російського союзу журналістів, одіозний Володимир Соловйов заявив, що «перемога російського фотожурналіста в найпрестижнішому світовому фотоконкурсі — це показник того, як змінюється ситуація, як поступово припиняється скасування всього, що пов'язано з нашою країною в західних, недружніх країнах».

Ще одну нагороду віддали росіянці Альоні Кардаш, яка живе в Німеччині. Її проєкт It Smells of Smoke at Home став переможцем у категорії "Довгострокові проєкти" (Long-Term Projects). У ньому авторка досліджує психологічну відірваність сучасної Росії від реальності, де війна називається "спецоперацією".

Фото Альони Кардаш

У категорії "Одиничні фотографії" від Європи відзначено дві роботи, що показують війну в Україні з різних боків. Їх журі назвало "візуальною парою", яка передає як фізичний, так і психологічний виміри конфлікту.

Німецький фотограф Флоріан Бахмаєр здобув перемогу за фото шестирічної Ангеліни з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки. Його робота Beyond the Trenches "стала емоційним центром європейського блоку".

Фото Флоріана Бахмаєра

Фотографка Magnum Photos Нанна Гайтманн для The New York Times представила знімок Underground Field Hospital, що зображує пораненого бойовика "ДНР", що воював на боці російської армії.

Фото Нанни Гайтманн

Сама фотографка Нанна Хайтманн народилась і виросла в Німеччині, однак зараз живе в Москві. На сайті конкурсу вказано, що останні три роки вона «документувала воєнну Росію під час повномасштабного вторгнення в Україну» та є «однією з небагатьох західних фотографів, що працюють в Росії».

Загалом World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Цьогоріч на конкурс надійшло 59 320 фотографій від 3778 фотографів зі 141 країни світу. Поширити

Реакція українських фотографів

Переможниця World Press Photo 2024, авторка проєкту War is Personal Юлія Кочетова розкритикувала вибір журі цьогоріч.

Очевидно, я здивована бачити стільки уваги до наративу про "російську душу" серед регіональних переможців цього року. Не можу уявити, як почуваються грузинські фотографи через те, що їхні протести проти російського впливу були показані через зображення фотографа з російського державного агентства. Це особиста відповідальність — як про цю війну розповідатимуть через роки. Важливо продовжувати свідчити та документувати. Поширити

Правління Української асоціації професійних фотографів відзначило, що здивоване результатами цьогорічного міжнародного конкурсу.