Cкандал на World Press Photo — двоє російських фотографів стали переможцями конкурсу

Міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії, серед них — двоє росіян, білоруска та німці з проєктами з України.
Головні тези:
- Українські фотографи висловили своє незадоволення вибором російських фотографів як переможців конкурсу World Press Photo.
- Роботи російських фотографів відображають контроверсійні теми, пов'язані з політичними подіями та війною в Україні.
- Один з переможців представив серію про антиросійські протести в Грузії, що викликало обурення та реакцію пропагандистів.
На World Press Photo перемогу віддали двом росіянам
Міжнародна організація World Press Photo оголосила переможцями щорічного конкурсу документальної фотографії двох російських фотографів.
Серед них — фотокореспондент російського державного пропагандистського інформагентства ТАСС Міхаіл Терещенко. Він здобув перемогу в категорії "Фотографічні історії" (Stories) з серію "Протести в Грузії" (Protests in Georgia). У ній задокументовано масові антиросійські протести в Тбілісі проти призупинення перемовин про вступ Грузії до ЄС.
Зазначається, що на нагороду Терещенка одразу ж відреагували пропагандисти, використовуючи її як аргумент на користь визнання їхнього професіоналізму та повернення росіян на головні професійні майданчики в Європі та США.
Наприклад, голова російського союзу журналістів, одіозний Володимир Соловйов заявив, що «перемога російського фотожурналіста в найпрестижнішому світовому фотоконкурсі — це показник того, як змінюється ситуація, як поступово припиняється скасування всього, що пов'язано з нашою країною в західних, недружніх країнах».
Ще одну нагороду віддали росіянці Альоні Кардаш, яка живе в Німеччині. Її проєкт It Smells of Smoke at Home став переможцем у категорії "Довгострокові проєкти" (Long-Term Projects). У ньому авторка досліджує психологічну відірваність сучасної Росії від реальності, де війна називається "спецоперацією".
У категорії "Одиничні фотографії" від Європи відзначено дві роботи, що показують війну в Україні з різних боків. Їх журі назвало "візуальною парою", яка передає як фізичний, так і психологічний виміри конфлікту.
Німецький фотограф Флоріан Бахмаєр здобув перемогу за фото шестирічної Ангеліни з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки. Його робота Beyond the Trenches "стала емоційним центром європейського блоку".
Фотографка Magnum Photos Нанна Гайтманн для The New York Times представила знімок Underground Field Hospital, що зображує пораненого бойовика "ДНР", що воював на боці російської армії.
Сама фотографка Нанна Хайтманн народилась і виросла в Німеччині, однак зараз живе в Москві. На сайті конкурсу вказано, що останні три роки вона «документувала воєнну Росію під час повномасштабного вторгнення в Україну» та є «однією з небагатьох західних фотографів, що працюють в Росії».
Реакція українських фотографів
Переможниця World Press Photo 2024, авторка проєкту War is Personal Юлія Кочетова розкритикувала вибір журі цьогоріч.
Правління Української асоціації професійних фотографів відзначило, що здивоване результатами цьогорічного міжнародного конкурсу.
Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора, і таким чином сприяє підміні понять: замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього.
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