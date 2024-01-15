Фотографка из РФ попала в жюри World Press Photo 2024. УАПФ требует ее исключить

Украинская Ассоциация профессиональных фотографов (УАПФ) требует исключить из состава жюри конкурса World Press Photo 2024 представительницу России Марию Гельман.
Что известно о составе жюри World Press Photo 2024
В этом году работы европейской части конкурса World Press Photo будет оценивать российская фотография Мария Гельман. Однако УАПФ требует исключить ее из жюри.
Ассоциация отмечает , что они ставят под сомнение не личность фотографки и ее профессионализм, а в целом уместность такого назначения, поскольку на конкурсе, очевидно, будет представлено много фото из Украины.
В состав европейской команды судей, кроме Марии Гельман, входят:
Анастасия Тейлор-Линд — глава жюри, фоторедактор, Великобритания/Швеция;
Андреас Трампе – старший фоторедактор Stern, Германия;
Жиль Штайнман – режиссер и фотограф газеты Neue Zürcher Zeitung, Швейцария;
Мариама Атта – кураторша, Великобритания.
Что известно о конкурсе World Press Photo
Конкурс World Press Photo открыт для всех профессиональных фотографов, работающих в области фотожурналистики и документалистики. Прием заявок на нынешнюю премию уже закрыт, теперь судьи должны оценить работы, региональных победителей должны объявить 3 апреля.
После этого глобальное жюри определит 24 региональных победителя. Из них они выберут четырех глобальных победителей:
World Press Photo of the Year;
World Press Photo Story of the Year;
World Press Photo Long-Term Project Award;
World Press Photo Open Format Award.
В прошлом году в категории Photo of the year отметили украинского фотографа Евгения Малолетку за фотографии из окруженного Мариуполя.
Также в конкурсе того года одним из членов жюри была Екатерина Радченко, основательница фестиваля Odesa photo days, фотографка и кураторша.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-