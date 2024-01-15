Фотографка из РФ попала в жюри World Press Photo 2024. УАПФ требует ее исключить
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Фотографка из РФ попала в жюри World Press Photo 2024. УАПФ требует ее исключить

Фотографка
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Источник:  online.ua

Украинская Ассоциация профессиональных фотографов (УАПФ) требует исключить из состава жюри конкурса World Press Photo 2024 представительницу России Марию Гельман.

Что известно о составе жюри World Press Photo 2024

В этом году работы европейской части конкурса World Press Photo будет оценивать российская фотография Мария Гельман. Однако УАПФ требует исключить ее из жюри.

Ассоциация отмечает , что они ставят под сомнение не личность фотографки и ее профессионализм, а в целом уместность такого назначения, поскольку на конкурсе, очевидно, будет представлено много фото из Украины.

Фото — World Press Photo

УАПФ считает участие Гельман не логичным, и может повлиять на объективность в принятии решений при оценке работ участников. Кроме того, с 2014 года идет неспровоцированная, захватническая, жестокая и несправедливая война России против Украины, и мы считаем, что участие представительницы Российской Федерации Марии Гельман вызывает массу этических вопросов», — отметили украинские фотографы.

В состав европейской команды судей, кроме Марии Гельман, входят:

  • Анастасия Тейлор-Линд — глава жюри, фоторедактор, Великобритания/Швеция;

  • Андреас Трампе – старший фоторедактор Stern, Германия;

  • Жиль Штайнман – режиссер и фотограф газеты Neue Zürcher Zeitung, Швейцария;

  • Мариама Атта – кураторша, Великобритания.

Что известно о конкурсе World Press Photo

Конкурс World Press Photo открыт для всех профессиональных фотографов, работающих в области фотожурналистики и документалистики. Прием заявок на нынешнюю премию уже закрыт, теперь судьи должны оценить работы, региональных победителей должны объявить 3 апреля.

После этого глобальное жюри определит 24 региональных победителя. Из них они выберут четырех глобальных победителей:

  • World Press Photo of the Year;

  • World Press Photo Story of the Year;

  • World Press Photo Long-Term Project Award;

  • World Press Photo Open Format Award.

В прошлом году в категории Photo of the year отметили украинского фотографа Евгения Малолетку за фотографии из окруженного Мариуполя.

Также в конкурсе того года одним из членов жюри была Екатерина Радченко, основательница фестиваля Odesa photo days, фотографка и кураторша.

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