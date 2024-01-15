Фотографка з РФ потрапила до журі World Press Photo 2024. УАПФ вимагає її виключити

Що відомо про склад журі World Press Photo 2024

Цьогоріч роботи європейської частини конкурсу World Press Photo оцінюватиме російська фотографка Марія Гельман. Проте УАПФ вимагає виключити її зі складу журі.

Асоціація зазначає, що вони ставлять під сумнів не особистість фотографки та її професійність, а загалом доречність такого призначення, оскільки на конкурсі, очевидно, буде представлено багато фото з України.

Фото — World Press Photo

УАПФ вважає участь Гельман не логічною, та такою, що може вплинути на об’єктивність у прийнятті рішень під час оцінювання робіт учасників. Крім того, з 2014 року триває неспровокована, загарбницька, жорстока та несправедлива війна Росії проти України і ми вважаємо, що участь представниці Російської Федерації Марії Гельман викликає масу етичних питань., — зазначили українські фотографи. Поширити

До складу європейської команди суддів, крім Марії Гельман, входять:

Анастасія Тейлор-Лінд — голова цьогорічного журі, фоторедакторка, Велика Британія/Швеція;

Андреас Трампе — старший фоторедактор Stern, Німеччина;

Жиль Штайнман — режисер та фотограф газети Neue Zürcher Zeitung, Швейцарія;

Маріама Атта — кураторка, Велика Британія.

Що відомо про конкурс World Press Photo

Конкурс World Press Photo відкритий для всіх професійних фотографів, що працюють у сфері фотожурналістики та документалістики. Приймання заявок на цьогорічну премію уже закрито, тепер судді мають оцінити роботи, регіональних переможців мають оголосити 3 квітня.

Після цього глобальне журі визначить 24 регіональних переможців. З них вони оберуть чотирьох глобальних переможців:

World Press Photo of the Year;

World Press Photo Story of the Year;

World Press Photo Long-Term Project Award;

World Press Photo Open Format Award.

Минулого року в категорії Photo of the year відзначили українського фотографа Євгена Малолєтку за фотографії з оточеного Маріуполя.

Також у тогорічному конкурсі одним з членів журі була Катерина Радченко, засновниця фестивалю Odesa photo days, фотографка та кураторка.