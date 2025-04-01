Скандал вокруг World Press Photo. Жюри попросило прощения у всех украинцев

Международное жюри и World Press Photo извинились перед украинским народом за сочетание двух несовместимых работ в одну визуальную пару "Подземный полевой госпиталь" Нанны Хайтманн и "По ту сторону окопов" Флориана Бахмайера.
Главные тезисы
- Украинская ассоциация профессиональных фотографов (УАПФ) раскритиковала результаты международного конкурса World Press Photo 2025.
- Жюри отказалось отменять премию фотографу российского информационного агентства "ТАСС" Михаилу Терещенко.
В World Press Photo публично признали свою вину
Что важно понимать, немецкий фотограф Флориан Бахмайер на своей фотографии показал шестилетнюю украинку Ангелину из Харьковской области. Она начала страдать паническими атаками из-за постоянных обстрелов со стороны армии России.
Это фото получило название Beyond the Trenches и, по мнению автора, "стало эмоциональным центром европейского блока".
К нему в визуальную пару неожиданно для всех добавили фотографию немецкого фотографа Нанны Гайтманн.
Ее снимок называется Underground Field Hospital — на нем изображен раненый боевик "ДНР", воевавший на стороне российской армии.
После того, как разразился громкий скандал из-за сочетания этих несовместимых фото, представители премии в конце концов официально признали свою ошибку.
Они заявили, что существует очевидная разница между ребенком, страдающим от последствий войны, и мучениями солдата оккупационных войск, которые вызывают эти страдания.
Несмотря на это, указано, что жюри отказалось отменить премию, которую получил фотограф российского информационного агентства "ТАСС" Михаил Терещенко.
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