Скандал вокруг World Press Photo. Жюри попросило прощения у всех украинцев
Категория
Мир
Дата публикации

Скандал вокруг World Press Photo. Жюри попросило прощения у всех украинцев

В World Press Photo публично признали свою вину
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Источник:  Детектор медиа

Международное жюри и World Press Photo извинились перед украинским народом за сочетание двух несовместимых работ в одну визуальную пару "Подземный полевой госпиталь" Нанны Хайтманн и "По ту сторону окопов" Флориана Бахмайера.

Главные тезисы

  • Украинская ассоциация профессиональных фотографов (УАПФ) раскритиковала результаты международного конкурса World Press Photo 2025.
  • Жюри отказалось отменять премию фотографу российского информационного агентства "ТАСС" Михаилу Терещенко.

В World Press Photo публично признали свою вину

Что важно понимать, немецкий фотограф Флориан Бахмайер на своей фотографии показал шестилетнюю украинку Ангелину из Харьковской области. Она начала страдать паническими атаками из-за постоянных обстрелов со стороны армии России.

Это фото получило название Beyond the Trenches и, по мнению автора, "стало эмоциональным центром европейского блока".

К нему в визуальную пару неожиданно для всех добавили фотографию немецкого фотографа Нанны Гайтманн.

Ее снимок называется Underground Field Hospital — на нем изображен раненый боевик "ДНР", воевавший на стороне российской армии.

После того, как разразился громкий скандал из-за сочетания этих несовместимых фото, представители премии в конце концов официально признали свою ошибку.

Они заявили, что существует очевидная разница между ребенком, страдающим от последствий войны, и мучениями солдата оккупационных войск, которые вызывают эти страдания.

Мы не должны были представлять эти две фотографии как пару, поскольку это предполагает, что их следует рассматривать и понимать только в диалоге друг с другом. Это создает слишком упрощенную и ложную равноценность и отодвигает на второй план историю, которую каждая из них разворачивает сама по себе, — выступила с заявлением по этому поводу глава международного жюри Люси Контичелло.

Несмотря на это, указано, что жюри отказалось отменить премию, которую получил фотограф российского информационного агентства "ТАСС" Михаил Терещенко.

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