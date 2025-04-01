Скандал навколо World Press Photo. Журі попросило вибачення в усіх українців

Міжнародне журі та World Press Photo перепросили в українського народу за поєднання двох несумісних робіт в одну візуальну пару "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн та "По той бік окопів" Флоріана Бахмаєра.

У World Press Photo публічно визнали свою провину

Що важливо розуміти, німецький фотограф Флоріан Бахмаєр на своїй світлині показав шестирічну українку Ангеліну з Харківської області. Вона почала страждати на панічні атаки через постійні обстріли з боку армії Росії.

Це фото отримало назву Beyond the Trenches та на думку автора, "стало емоційним центром європейського блоку".

До нього у візуальну пару неочікувано для всіх додали світлину німецької фотографки Нанни Гайтманн.

Її знімок має назву Underground Field Hospital — на ньому зображений поранений бойовик "ДНР", що воював на боці російської армії.

Після того, як спалахнув гучний скандал через поєднання цих несумісних фото, представники премії врешті-решт офіційно визнали свою помилку.

Вони заявили, що існує очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання.

Ми не повинні були представляти ці дві фотографії як пару, оскільки це передбачає, що їх слід розглядати і розуміти лише в діалозі одна з одною. Це створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі, — виступила з заявою з цього приводу очільниця міжнародного журі Люсі Контичелло. Поширити

Попри це, вказано, що журі відмовилося скасувати премію, яку отримав фотограф російської інформаційної агенції “ТАСС” Михайло Терещенко.