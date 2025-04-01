Скандал навколо World Press Photo. Журі попросило вибачення в усіх українців

Міжнародне журі та World Press Photo перепросили в українського народу за поєднання двох несумісних робіт в одну візуальну пару "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн та "По той бік окопів" Флоріана Бахмаєра.
Головні тези:
- Українська асоціація професійних фотографів (УАПФ) засудила результати міжнародного конкурсу World Press Photo 2025 року.
- Журі відмовилося скасовувати премію фотографу російської інформаційної агенції “ТАСС” Михайлу Терещенку.
У World Press Photo публічно визнали свою провину
Що важливо розуміти, німецький фотограф Флоріан Бахмаєр на своїй світлині показав шестирічну українку Ангеліну з Харківської області. Вона почала страждати на панічні атаки через постійні обстріли з боку армії Росії.
Це фото отримало назву Beyond the Trenches та на думку автора, "стало емоційним центром європейського блоку".
До нього у візуальну пару неочікувано для всіх додали світлину німецької фотографки Нанни Гайтманн.
Її знімок має назву Underground Field Hospital — на ньому зображений поранений бойовик "ДНР", що воював на боці російської армії.
Після того, як спалахнув гучний скандал через поєднання цих несумісних фото, представники премії врешті-решт офіційно визнали свою помилку.
Вони заявили, що існує очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання.
Попри це, вказано, що журі відмовилося скасувати премію, яку отримав фотограф російської інформаційної агенції “ТАСС” Михайло Терещенко.
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