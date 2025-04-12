Захарова влаштувала істерику через рішення World Press Photo щодо фотографа ТАСС

World Press Photo відкликали запрошення фотографа російського ТАСС, який переміг в одній з номінацій, на церемонію нагородження. Спікерка МЗС Росії, одіозна Марія Захарова, влаштувала справжню істерику з цього приводу.
Головні тези:
- World Press Photo скасували запрошення російському фотографові з ТАСС через посилення напруги у Європі.
- Михайло Терещенко переміг у конкурсі завдяки фотографіям з антиурядових протестів в Грузії.
- Марія Захарова звинуватила World Press Photo в “акті самострілу” через їхнє рішення.
Захарова б’ється в істериці через рішення World Press Photo
World Press Photo пояснило свою позицію щодо російського фотографа.
Представники конкурсу додали, що через це Михайло Терещенко більше не запрошений на церемонію нагородження в Амстердамі.
Терещенко фотографував антиурядові протести в Грузії 2024 року, за що й отримав перемогу у конкурсі.
В інтервʼю ТАСС він казав, що надсилав на World Press Photo знімки «звільненого Маріуполя», які зробив під час «активної фази визволення» міста.
Марія Захарова цинічно назвала дії World Press Photo "актом самострілу".
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