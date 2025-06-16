Фон дер Ляен выдвинула G7 жесткое требование касательно России
Категория
Экономика
Дата публикации

Фон дер Ляен выдвинула G7 жесткое требование касательно России

G7 должна действовать четко и жестко по отношению к РФ
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Источник:  Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен требует у "Группы семи" сделать все возможное для усиления санкционного давления на страну-агрессорку Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Главные тезисы

  • ЕС пытается убедить президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.
  • Урсула фон дер Ляйен требует от всех партнеров G7 присоединиться к усилению санкций против РФ.

G7 должна действовать четко и жестко по отношению к РФ

Что важно понимать, в скором времени руководители крупнейших промышленных стран проведут встречи в канадских Скалистых горах.

Там лидеры Европы планируют добиться того, чтобы президент США Дональд Трамп вспомнил о войне России против Украины, ведь он сконцентрировал свое внимание на конфликте Израиля и Ирана.

Поскольку дипломатия не работает, официальный Брюссель хочет принять новый пакет санкций против России.

Несмотря на это, пока Евросоюз до сих пор не смог убедить Трампа, не желающего давить на российского диктатора Владимира Путина, ввести новые санкции со стороны США.

На фоне последних событий глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила с четким требованием:

Мы должны оказывать большее давление на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, вернуть Россию за стол переговоров и положить конец этой войне. Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели. На прошлой неделе мы выдвинули предложение о 18 пакете санкций. Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этих усилиях.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

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