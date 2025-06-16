Фон дер Ляен выдвинула G7 жесткое требование касательно России

Мы должны оказывать большее давление на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, вернуть Россию за стол переговоров и положить конец этой войне. Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели. На прошлой неделе мы выдвинули предложение о 18 пакете санкций. Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этих усилиях.