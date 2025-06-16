Генштаб ВСУ предупреждает украинцев о важных изменениях из-за ситуации на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ предупреждает украинцев о важных изменениях из-за ситуации на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 16 июня 2025 года
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении – Северо-Слобожанском. Это произошло из-за активизации врага в приграничье Сумщины. Кроме того, указано, что Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

Главные тезисы

  • За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 175 боевых столкновений.
  • 16 июня начался 1209-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Потери армии РФ по состоянию на 16 июня 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 005 060 (+1 200) человек,

  • танков — 10 939 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 811 (+7) ед,

  • артиллерийских систем — 29 208 (+18) ед,

  • средств ПВО — 1 187 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 804 (+95) ед,

  • крылатых ракет — 3346 (+9) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 096 (+79) ед,

  • специальной техники — 3 916 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 15 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Кроме того, указано, что враг нанес по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 4 ракетных и 54 авиационных удара, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб.

Более того, армия РФ совершила 5852 обстрела, а для атак использовала 3081 дрон-камикадзе.

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