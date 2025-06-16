Генштаб ВСУ предупреждает украинцев о важных изменениях из-за ситуации на фронте

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении – Северо-Слобожанском. Это произошло из-за активизации врага в приграничье Сумщины. Кроме того, указано, что Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 175 боевых столкновений.
- 16 июня начался 1209-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Потери армии РФ по состоянию на 16 июня 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 005 060 (+1 200) человек,
танков — 10 939 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22 811 (+7) ед,
артиллерийских систем — 29 208 (+18) ед,
средств ПВО — 1 187 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 804 (+95) ед,
крылатых ракет — 3346 (+9) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 52 096 (+79) ед,
специальной техники — 3 916 (+1) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 15 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Кроме того, указано, что враг нанес по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 4 ракетных и 54 авиационных удара, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб.
Более того, армия РФ совершила 5852 обстрела, а для атак использовала 3081 дрон-камикадзе.
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