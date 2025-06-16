Генштаб ВСУ предупреждает украинцев о важных изменениях из-за ситуации на фронте

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении – Северо-Слобожанском. Это произошло из-за активизации врага в приграничье Сумщины. Кроме того, указано, что Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.