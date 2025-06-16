Армия РФ ранила двух гражданских в Киеве

Местные власти украинской столицы официально подтвердили, что по меньшей мере два человека пострадали в результате российской атаки на Киев ночью 16 июня.
Главные тезисы
- Мэр столицы и глава КМВА раскрыли последствия атаки врага на Киев.
- Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, а женщина решила лечиться в домашних условиях.
Атака РФ на Киев — что известно
О текущей ситуации в городе после российской атаки рассказал мэр столицы Виталий Кличко, а также глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.
По словам последнего, по состоянию на утро было известно об одном пострадавшем.
Однако впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Киеве на самом деле двое пострадавших в результате ночной атаки.
Как отметил мэр, женщина решила лечиться в домашних условиях.
Ткаченко официально подтвердил, что вражеский ударный дрон упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка.
Кроме того, под новые удары России попали торговые павильоны в Дарницком районе.
Что важно понимать, ночью 15-16 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 138 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. 125 из них удалось обезвредить силам ПВО.
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