Армия РФ ранила двух гражданских в Киеве

Местные власти украинской столицы официально подтвердили, что по меньшей мере два человека пострадали в результате российской атаки на Киев ночью 16 июня.

Атака РФ на Киев — что известно

О текущей ситуации в городе после российской атаки рассказал мэр столицы Виталий Кличко, а также глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

По словам последнего, по состоянию на утро было известно об одном пострадавшем.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц, — подчеркнул Тимур Ткаченко. Поделиться

Однако впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Киеве на самом деле двое пострадавших в результате ночной атаки.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Как отметил мэр, женщина решила лечиться в домашних условиях.

Ткаченко официально подтвердил, что вражеский ударный дрон упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка.

Кроме того, под новые удары России попали торговые павильоны в Дарницком районе.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv