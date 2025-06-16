Армия РФ ранила двух гражданских в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ранила двух гражданских в Киеве

Виталий Кличко
Атака РФ на Киев – что известно
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Местные власти украинской столицы официально подтвердили, что по меньшей мере два человека пострадали в результате российской атаки на Киев ночью 16 июня.

Главные тезисы

  • Мэр столицы и глава КМВА раскрыли последствия атаки врага на Киев.
  • Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, а женщина решила лечиться в домашних условиях.

Атака РФ на Киев — что известно

О текущей ситуации в городе после российской атаки рассказал мэр столицы Виталий Кличко, а также глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

По словам последнего, по состоянию на утро было известно об одном пострадавшем.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц, — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Однако впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Киеве на самом деле двое пострадавших в результате ночной атаки.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Как отметил мэр, женщина решила лечиться в домашних условиях.

Ткаченко официально подтвердил, что вражеский ударный дрон упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка.

Кроме того, под новые удары России попали торговые павильоны в Дарницком районе.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Что важно понимать, ночью 15-16 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 138 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. 125 из них удалось обезвредить силам ПВО.

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