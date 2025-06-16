Армія РФ поранила двох цивільних у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ поранила двох цивільних у Києві

Віталій Кличко
Атака РФ на Київ - що відомо

Місцева влада української столиці офіційно підтвердила, що щонайменше дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Київ уночі 16 червня. 

Головні тези:

  • Мер столиці та очільник КМВА розкрили наслідки атаки ворога на Київ.
  • Один з постраждалих госпіталізований у тяжкому стані, а жінка вирішила лікуватися у домашніх умовах.

Атака РФ на Київ — що відомо

Про поточну ситуацію в місті після російської атаки розповів мер столиці Віталій Кличко, а також очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

За словами останнього, станом на ранок було відомо про одного постраждалого.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень, — наголосив Тимур Ткаченко.

Однак згодом Віталій Кличко уточнив, що у Києві насправді двоє постраждалих внаслідок нічної атаки.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Як зазначив мер, жінка вирішила лікуватися у домашніх умовах.

Ткаченко офіційно підтвердив, що ворожий ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва.

Окрім того, під нові удари Росії потрапили торговельні павільйони в Дарницькому районі, які також зазначили пошкоджень.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Що важливо розуміти, уночі 15-16 червня російські загарбники атакували мирні українські міста й села 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. 125 з них вдалося знешкодити силам ППО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер назвав головну умову для введення військ Британії в Україну
Стармер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вчить світ сучасним технологіям ведення війни — ексгенерал США Аллен
Аллен
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії проти України — які наслідки
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?