Армія РФ поранила двох цивільних у Києві

Місцева влада української столиці офіційно підтвердила, що щонайменше дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Київ уночі 16 червня.

Атака РФ на Київ — що відомо

Про поточну ситуацію в місті після російської атаки розповів мер столиці Віталій Кличко, а також очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

За словами останнього, станом на ранок було відомо про одного постраждалого.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень, — наголосив Тимур Ткаченко. Поширити

Однак згодом Віталій Кличко уточнив, що у Києві насправді двоє постраждалих внаслідок нічної атаки.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Як зазначив мер, жінка вирішила лікуватися у домашніх умовах.

Ткаченко офіційно підтвердив, що ворожий ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва.

Окрім того, під нові удари Росії потрапили торговельні павільйони в Дарницькому районі, які також зазначили пошкоджень.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv