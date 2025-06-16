Армія РФ поранила двох цивільних у Києві

Місцева влада української столиці офіційно підтвердила, що щонайменше дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Київ уночі 16 червня.
Головні тези:
- Мер столиці та очільник КМВА розкрили наслідки атаки ворога на Київ.
- Один з постраждалих госпіталізований у тяжкому стані, а жінка вирішила лікуватися у домашніх умовах.
Атака РФ на Київ — що відомо
Про поточну ситуацію в місті після російської атаки розповів мер столиці Віталій Кличко, а також очільник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.
За словами останнього, станом на ранок було відомо про одного постраждалого.
Однак згодом Віталій Кличко уточнив, що у Києві насправді двоє постраждалих внаслідок нічної атаки.
Як зазначив мер, жінка вирішила лікуватися у домашніх умовах.
Ткаченко офіційно підтвердив, що ворожий ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва.
Окрім того, під нові удари Росії потрапили торговельні павільйони в Дарницькому районі, які також зазначили пошкоджень.
Що важливо розуміти, уночі 15-16 червня російські загарбники атакували мирні українські міста й села 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. 125 з них вдалося знешкодити силам ППО.
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