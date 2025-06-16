Повітряний бій Росії проти України — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії проти України — які наслідки

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - що відомо
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Протягом ночі 15 та 16 червня російські окупанти атакували мирні українські міста й села 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 125 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях.
  • Основний напрямок удару – Донеччина.

Нова атака Росії на Україну — що відомо

Повітряний напад країни-агресорки розпочався ще о 21:00 15 червня.

Ударні дрони летіли на Україну з різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове — РФ.

Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Донеччина.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачениі/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) — у 8 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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