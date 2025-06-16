Повітряний бій Росії проти України — які наслідки

Протягом ночі 15 та 16 червня російські окупанти атакували мирні українські міста й села 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 125 ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях.
- Основний напрямок удару – Донеччина.
Нова атака Росії на Україну — що відомо
Повітряний напад країни-агресорки розпочався ще о 21:00 15 червня.
Ударні дрони летіли на Україну з різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове — РФ.
Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Донеччина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) — у 8 локаціях.
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