Зеленський жорстко розкритикував мирний "меморандум" Путіна

Російська "пропозиція миру" — це не план припинення війни, а чітко сформульований ультиматум, який суперечить Конституції України, міжнародному праву та волі українського народу.
Головні тези:
- Російська “пропозиція миру” для України є ультиматумом, який не відповідає ні Конституції України, ні міжнародному праву, ні бажанню українців.
- Зеленський наголосив, що Росія є агресором, а компромісом є готовність до переговорів, але не до капітуляції.
- Президент запевнив, що російська делегація відкрито заявила, що їх 'меморандум' є ультиматумом для України, і вони знали, що Київ не згодиться на такі умови.
“Мирний план” Путіна є капітуляцією України — Зеленський
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.
Він наголосив, що Росія — агресорка, яка напала на Україну. І зазначив, що компромісом є вже те, що Київ має "з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися".
Він також додав, що росіянам недоречно порушувати питання про "русскую" церкву.
Віра — це воля людини. Свобода. А (російський диктатор Володимир, — ред.) Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися. Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне — це питання церкви.
Зауважимо, що за словами Зеленського, російська делегація, ще перебуваючи в Стамбулі сама відкрито заявила про те, що її "меморандум" є ультиматумом для України.
Президент запевнив, що Москва відразу знала, що Київ не прийме таких умов.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-