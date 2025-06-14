Зеленський жорстко розкритикував мирний "меморандум" Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський жорстко розкритикував мирний "меморандум" Путіна

Зеленський
Джерело:  online.ua

Російська "пропозиція миру" — це не план припинення війни, а чітко сформульований ультиматум, який суперечить Конституції України, міжнародному праву та волі українського народу.

Головні тези:

  • Російська “пропозиція миру” для України є ультиматумом, який не відповідає ні Конституції України, ні міжнародному праву, ні бажанню українців.
  • Зеленський наголосив, що Росія є агресором, а компромісом є готовність до переговорів, але не до капітуляції.
  • Президент запевнив, що російська делегація відкрито заявила, що їх 'меморандум' є ультиматумом для України, і вони знали, що Київ не згодиться на такі умови.

“Мирний план” Путіна є капітуляцією України — Зеленський

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

Росія написала так звану пропозицію, і вона чітко розуміє: усе, що там написано, не відповідає ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанню українців. Те, що пропонує Росія, не мирний план — це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він наголосив, що Росія — агресорка, яка напала на Україну. І зазначив, що компромісом є вже те, що Київ має "з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися".

Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім капітуляції. Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню? Як можна говорити про захист російськомовних людей, якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни — там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні.

Він також додав, що росіянам недоречно порушувати питання про "русскую" церкву.

Віра — це воля людини. Свобода. А (російський диктатор Володимир, — ред.) Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися. Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне — це питання церкви.

Зауважимо, що за словами Зеленського, російська делегація, ще перебуваючи в Стамбулі сама відкрито заявила про те, що її "меморандум" є ультиматумом для України.

Президент запевнив, що Москва відразу знала, що Київ не прийме таких умов.

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