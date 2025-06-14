Зеленский подверг жесткой критике мирный "меморандум" Путина

Российское "предложение мира" — это не план прекращения войны, а четко сформулированный ультиматум, противоречащий Конституции Украины, международному праву и воле украинского народа.
Главные тезисы
- Российское предложение мира для Украины является ультиматумом, не соответствующим нормам Конституции и международному праву.
- Зеленский подчеркнул, что Россия является агрессором и готов к переговорам, но не к капитуляции.
- Путинский "мирный план" расценивается как капитуляция Украины, не соответствующая желаниям украинцев.
"Мирный план" Путина является капитуляцией Украины — Зеленский
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.
Он подчеркнул, что Россия — агрессорка, которая напала на Украину. И отметил, что компромиссом является то, что Киев должен "с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться".
Он также добавил, что россиянам неуместно поднимать вопрос о "русской" церкви.
Вера — это воля человека. Свобода. А (российский диктатор Владимир, — ред.) Путин залезает прямо под колокольный звон и говорит, кому как креститься. Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и т.д. Это свобода людей. А он рассказывает, с каким уважением нужно относиться к русской церкви. Почему? Этот вопрос даже не государственный — это вопрос церкви.
Заметим, что по словам Зеленского, российская делегация, еще находясь в Стамбуле, сама открыто заявила о том, что ее "меморандум" является ультиматумом для Украины.
Президент заверил, что Москва сразу знала, что Киев не примет такие условия.
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