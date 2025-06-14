Зеленский подверг жесткой критике мирный "меморандум" Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подверг жесткой критике мирный "меморандум" Путина

Зеленский
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Источник:  online.ua

Российское "предложение мира" — это не план прекращения войны, а четко сформулированный ультиматум, противоречащий Конституции Украины, международному праву и воле украинского народа.

Главные тезисы

  • Российское предложение мира для Украины является ультиматумом, не соответствующим нормам Конституции и международному праву.
  • Зеленский подчеркнул, что Россия является агрессором и готов к переговорам, но не к капитуляции.
  • Путинский "мирный план" расценивается как капитуляция Украины, не соответствующая желаниям украинцев.

"Мирный план" Путина является капитуляцией Украины — Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

Россия написала так называемое предложение, и она ясно понимает: все, что там написано, не соответствует ни Конституции Украины, ни закону, ни международному праву, ни желанию украинцев. То, что предлагает Россия, не мирный план, это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что Россия — агрессорка, которая напала на Украину. И отметил, что компромиссом является то, что Киев должен "с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться".

Украина показывала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме капитуляции, скажем честно, что такое прекращение огня?

Он также добавил, что россиянам неуместно поднимать вопрос о "русской" церкви.

Вера — это воля человека. Свобода. А (российский диктатор Владимир, — ред.) Путин залезает прямо под колокольный звон и говорит, кому как креститься. Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и т.д. Это свобода людей. А он рассказывает, с каким уважением нужно относиться к русской церкви. Почему? Этот вопрос даже не государственный — это вопрос церкви.

Заметим, что по словам Зеленского, российская делегация, еще находясь в Стамбуле, сама открыто заявила о том, что ее "меморандум" является ультиматумом для Украины.

Президент заверил, что Москва сразу знала, что Киев не примет такие условия.

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