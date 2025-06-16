Воздушный бой России против Украины — какие последствия

В течение ночи 15 и 16 июня российские оккупанты атаковали мирные украинские города и села 138 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 125 вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях.
- Основное направление удара – Донетчина.
Новая атака России на Украину — что известно
Воздушное нападение страны-агрессорки началось еще в 21:00 15 июня.
Ударные дроны летели на Украину из разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово — РФ.
Что важно понимать, главное направление удара — Донетчина.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) — в 8 локациях.
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