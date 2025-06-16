Воздушный бой России против Украины — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушный бой России против Украины — какие последствия

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – что известно
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В течение ночи 15 и 16 июня российские оккупанты атаковали мирные украинские города и села 138 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 125 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях.
  • Основное направление удара – Донетчина.

Новая атака России на Украину — что известно

Воздушное нападение страны-агрессорки началось еще в 21:00 15 июня.

Ударные дроны летели на Украину из разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово — РФ.

Что важно понимать, главное направление удара — Донетчина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) — в 8 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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