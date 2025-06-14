Україна вчить світ сучасним технологіям ведення війни — ексгенерал США Аллен

Українські військові опанували найсучасніші технології ведення війни, які багато армій світу не можуть собі навіть уявити, повчитися можуть і американці.

Світ має повчитися в України технологіям ведення війни — Аллен

Про це сказав директор Геотехнологічного центру Globesec, генерал морської піхоти США у відставці Джон Аллен.

Ви так цифровізували свої збройні сили, що ми маємо і захоплюватися ними, і водночас наслідувати їх у багатьох аспектах. Ви воюєте з «хмари» — нині більшість армій не можуть цього зробити. Ви застосовуєте інструменти ШІ для управління величезними обсягами даних у «хмарі» для дуже точного вогню по ворожих цілях у способи, які, думаю, більшість армій не можуть собі навіть уявити. Тож Україна багато чому вчить світ, і нам слід пильно стежити за цим.

За словами екскерівника Міжнародних сил сприяння безпеці НАТО та Збройних сил США в Афганістані (USFOR-A) та колишній спецпредставник президента США в Глобальній коаліції з протидії ІДІЛ, у США дуже уважно спостерігають за розвитком і вивчають український досвід.

Українці здатні застосовувати технології таким чином, що ми у Сполучених Штатах можемо багато чого навчитися. Поширити

Аллен зізнався, що був здивований операцією СБУ «Павутина», проте зауважив, що Україна довела світові свою надзвичайну інноваційність.

За його словами, застосування дронів саме по собі не є high-tech, натомість запровадження інновацій, що дало змогу реалізувати удар по російських військових аеродромах, — це максимально високотехнологічно.

При цьому генерал наголосив на праві України перенести війну на російську територію.

Українці повинні переносити війну проти Росії скрізь, де тільки можуть, в усі можливі способи. Росіяни не повинні мати відчуття, що якісь частини їхньої території безпечні. Це, думаю, довело Володимиру Путіну та Росії, що в Росії немає потенційно безпечного місця, до якого Україна не могла б дотягнутися. І я думаю, що це була дуже важлива операція в цьому відношенні. Поширити

На думку Аллена, українці в цій сфері просуваються з такою швидкістю, за якою росіянам дуже важко встигати. У міру цифровізації та розвитку ШІ виникла теорія гіпервійни, швидкість конфлікту, війн зростатимуть, і це те, що спостерігається у російсько-українській війні.