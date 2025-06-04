Новий український дрон Chief-1 допустили до експлуатації в ЗСУ
Категорія
Технології
Дата публікації

Новий український дрон Chief-1 допустили до експлуатації в ЗСУ

Міністерство оборони України
дрон

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс Chief-1.

Головні тези:

  • Chief-1 — новий український безпілотний дрон, який успішно допущено до експлуатації в ЗСУ.
  • Дрон призначений для ураження літальних апаратів і живої сили ворога, обладнаний модулем ураження зі шротом та системами автоматичного розпізнавання.
  • FPV-дрони використовуються як дешеві засоби ураження техніки та особового складу, можуть бути перетворені на саморобні засоби доставки вибухівки.

БпЛА Chief-1 допустили до експлуатації в ЗСУ

Вітчизняний дрон призначений для ураження літальних апаратів і живої сили ворога. Для цього апарат має модуль ураження зі шротом.

Безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників.

Безпілотний авіаційний комплекс Chief-1

FPV-дрон (від англ. First Person View — "вид від першої особи") — це безпілотний літальний апарат, оснащений камерою, яка передає зображення в реальному часі.

Використовуються FPV-дрони на фронті як дешеві засоби ураження техніки та особового складу. Зазвичай їх перетворюють на саморобний засіб доставки вибухівки та засобів ураження.

Також бомбери, або дрони-бомбардувальники, спеціально розроблені для виконання завдань у сфері військово-стратегічного планування та повітряної атаки. Двигун і велика дальність польоту дають змогу діяти на великій території.

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