Новий український дрон Chief-1 допустили до експлуатації в ЗСУ

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс Chief-1.
Головні тези:
- Chief-1 — новий український безпілотний дрон, який успішно допущено до експлуатації в ЗСУ.
- Дрон призначений для ураження літальних апаратів і живої сили ворога, обладнаний модулем ураження зі шротом та системами автоматичного розпізнавання.
- FPV-дрони використовуються як дешеві засоби ураження техніки та особового складу, можуть бути перетворені на саморобні засоби доставки вибухівки.
БпЛА Chief-1 допустили до експлуатації в ЗСУ
Вітчизняний дрон призначений для ураження літальних апаратів і живої сили ворога. Для цього апарат має модуль ураження зі шротом.
FPV-дрон (від англ. First Person View — "вид від першої особи") — це безпілотний літальний апарат, оснащений камерою, яка передає зображення в реальному часі.
Використовуються FPV-дрони на фронті як дешеві засоби ураження техніки та особового складу. Зазвичай їх перетворюють на саморобний засіб доставки вибухівки та засобів ураження.
Також бомбери, або дрони-бомбардувальники, спеціально розроблені для виконання завдань у сфері військово-стратегічного планування та повітряної атаки. Двигун і велика дальність польоту дають змогу діяти на великій території.
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