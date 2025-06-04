Новый украинский дрон Chief-1 был допущен к эксплуатации в ВСУ
Категория
Технологии
Дата публикации

Новый украинский дрон Chief-1 был допущен к эксплуатации в ВСУ

Министерство обороны Украины
Chief-1
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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс Chief-1.

Главные тезисы

  • Беспилотный дрон Chief-1 успешно допущен к эксплуатации в ВСУ для поражения вражеских летательных аппаратов и живой силы.
  • FPV-дроны используются как эффективные и дешевые средства поражения техники и личного состава на фронте.
  • Беспилотный авиационный комплекс Chief-1 оборудован модулем поражения со дробью и системами автоматического распознавания.

БпЛА Chief-1 допустили к эксплуатации в ВСУ

Отечественный дрон предназначен для поражения летательных аппаратов и живой силы врага. Для этого аппарат имеет модуль поражения со дробью.

Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут производить выстрелы в ручном или автоматическом режиме.

Беспилотный авиационный комплекс Chief-1

FPV-дрон (от англ. First Person View — "вид от первого лица") — это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, передающей изображение в реальном времени.

Используются FPV-дроны на фронте как дешевые средства поражения техники и личного состава.

Также бомберы или дроны-бомбардировщики специально разработаны для выполнения задач в сфере военно-стратегического планирования и воздушной атаки. Двигатель и большая дальность полета позволяют действовать на большой территории.

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