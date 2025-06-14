Украина учит мир современным технологиям ведения войны — экс-генерал США Аллен

Украинские военные овладели самыми современными технологиями ведения войны, которые многие армии мира не могут себе даже представить, поучиться могут и американцы.

Мир должен поучиться у Украины технологиям ведения войны — Аллен

Об этом сказал директор Геотехнологического центра Globesec, генерал морской пехоты США в отставке Джон Аллен.

Вы так цифровизировали свои вооруженные силы, что мы должны и восхищаться ими, и вместе с тем подражать им во многих аспектах. Вы сражаетесь с «облака» — сейчас большинство армий не могут этого сделать. Вы используете инструменты ИИ для управления огромными объемами данных в облаке для очень точного огня по враждебным целям в способы, которые, думаю, большинство армий не могут себе даже вообразить. Поэтому Украина многому учит мир, и нам следует пристально следить за этим.

По словам экс-руководителя Международных сил содействия безопасности НАТО и Вооруженных сил США в Афганистане (USFOR-A) и бывший спецпредставитель президента США в Глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ, в США очень внимательно наблюдают за развитием и изучают украинский опыт.

Украинцы способны использовать технологии таким образом, что мы в Соединенных Штатах можем многому научиться. Поделиться

Аллен признался, что был удивлен операцией СБУ «Паутина», однако отметил, что Украина доказала миру свою чрезвычайную инновационность.

По его словам, применение дронов само по себе не является high-tech, введение инноваций, что позволило реализовать удар по российским военным аэродромам, — это максимально высокотехнологично.

При этом генерал отметил право Украины перенести войну на российскую территорию.

Украинцы должны переносить войну против России везде, где только могут, во все возможные способы. Россияне не должны иметь ощущения, что какие-то части их территории безопасны. Поделиться

По мнению Аллена, украинцы в этой сфере продвигаются с такой скоростью, на которую россиянам очень трудно успевать. По мере цифровизации и развития ИИ возникла теория гипервойны, скорость конфликта, войн будут расти, и это наблюдается в российско-украинской войне.