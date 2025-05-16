Украинский ударный дрон "Веспа-15" будет поставлять ВСУ — в чем его уникальность

К эксплуатации в Вооруженных силах допущен новый ударный дрон украинского производства.
Главные тезисы
- Украинское ВПК разрабатывает и поставляет Вооруженным силам Украины уникальный ударный дрон Веспа-15.
- Дроны Веспа-15 обладают способностью поражать цели на больших расстояниях с высокой боевой нагрузкой.
- Комплекс имеет повышенную стойкость к радиоэлектронному противодействию и может поражать как живую силу, так и технику врага.
Дроны "Веспа-15" на оптоволокне будут поставлять ВСУ
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства «Веспа-15.
«Веспа» с итальянского переводится как «оса».
Указывается, что беспилотные летательные аппараты Веспа-15 способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.
Дроны комплекса обладают повышенной устойчивостью к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное жало украинской Веспы может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное. Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.
Минобороны в апреле допустило к использованию в ВСУ более 120 единиц техники и вооружения.
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