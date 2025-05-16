Украинский ударный дрон "Веспа-15" будет поставлять ВСУ — в чем его уникальность

К эксплуатации в Вооруженных силах допущен новый ударный дрон украинского производства.

Дроны "Веспа-15" на оптоволокне будут поставлять ВСУ

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства «Веспа-15.

«Веспа» с итальянского переводится как «оса».

Указывается, что беспилотные летательные аппараты Веспа-15 способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Дроны комплекса обладают повышенной устойчивостью к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное жало украинской Веспы может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное. Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.

Минобороны в апреле допустило к использованию в ВСУ более 120 единиц техники и вооружения.