Український ударний дрон "Веспа-15" постачатимуть ЗСУ — в чому його унікальність

До експлуатації у Збройних силах допущено новий ударний дрон українського виробництва.
Головні тези:
- Українське військово-промисловий комплекс розвиває та постачає Збройним силам України унікальний ударний дрон "Веспа-15".
- Дрони "Веспа-15" мають здатність подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів з високим бойовим навантаженням.
- Комплекс має підвищену стійкість до радіоелектронної протидії ворожих сил та може вражати як живу силу, так і техніку ворога.
Дрони "Веспа-15" на оптоволокні постачатимуть ЗСУ
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Веспа-15.
«Веспа» з італійської перекладається як «оса».
Вказується, що безпілотні літальні апарати «Веспа-15» здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.
Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове «жало» української «Веспи» може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо. Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.
Міноборони у квітні допустило до використання у ЗСУ понад 120 одиниць техніки й озброєння.
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