Український ударний дрон "Веспа-15" постачатимуть ЗСУ — в чому його унікальність

До експлуатації у Збройних силах допущено новий ударний дрон українського виробництва.

Дрони "Веспа-15" на оптоволокні постачатимуть ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Веспа-15.

«Веспа» з італійської перекладається як «оса».

Вказується, що безпілотні літальні апарати «Веспа-15» здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове «жало» української «Веспи» може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо. Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

Міноборони у квітні допустило до використання у ЗСУ понад 120 одиниць техніки й озброєння.