Генштаб ЗСУ попереджає українців про важливі зміни через ситуацію на фронті

Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському. Це сталося через активізацією ворога у прикордонні Сумщини. Окрім того, вказано, що Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.