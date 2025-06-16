Генштаб ЗСУ попереджає українців про важливі зміни через ситуацію на фронті

Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському. Це сталося через активізацією ворога у прикордонні Сумщини. Окрім того, вказано, що Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.
Головні тези:
- Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 175 бойових зіткнень.
- 16 червня розпочався 1209 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
Втрати армії РФ станом на 16 червня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 005 060 (+1 200) осіб,
танків — 10 939 (+2) од,
бойових броньованих машин — 22 811 (+7) од,
артилерійських систем — 29 208 (+18) од,
засобів ППО — 1 187 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40 804 (+95) од,
крилатих ракет — 3346 (+9) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 52 096 (+79) од,
спеціальної техніки — 3 916 (+1) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 15 червня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.
Окрім того, вказано, що ворог завдав по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 4 ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, армія РФ здійснила 5852 обстріли, а для атак використала 3081 дрон-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-