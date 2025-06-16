"Я не верю". Макрон раскритиковал новую идею Трампа касательно Путина

Французский лидер Эмманюэль Макрон не скрывает, что возмущен предложением американского коллеги Дональда Трампа по поводу участия военного преступника и российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.
Главные тезисы
- Президент Франции напомнил об агрессивной политике РФ и отсутствии авторитета для таких посреднических действий.
- Встреча Трампа с президентом Зеленским запланирована на 17 июня.
Макрон не поддержал идею Трампа
Свою позицию на этот счет президент Франции объявил на фоне визита в Гренландию.
Он напомнил международному сообществу на то, что стране-агрессорке РФ "не хватает авторитета" для подобных посреднических усилий.
Что важно понимать, 15 июня Трамп официально подтвердил, что "был бы открыт" для участия российского диктатора Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.
14 июня стороны провели телефонные переговоры. На этот раз в центре их внимания был конфликт между Ираном и Израилем.
Впоследствии американский лидер официально подтвердил, что переговоры с Россией по Украине состоятся уже на этой неделе.
Согласно данным инсайдеров, Дональд Трамп намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже 17 июня.
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