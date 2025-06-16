"Я не верю". Макрон раскритиковал новую идею Трампа касательно Путина

Французский лидер Эмманюэль Макрон не скрывает, что возмущен предложением американского коллеги Дональда Трампа по поводу участия военного преступника и российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

Макрон не поддержал идею Трампа

Свою позицию на этот счет президент Франции объявил на фоне визита в Гренландию.

Он напомнил международному сообществу на то, что стране-агрессорке РФ "не хватает авторитета" для подобных посреднических усилий.

Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности (войны против Украины — ред.) и решила не уважать Устав ООН несколько лет, может быть посредником. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Что важно понимать, 15 июня Трамп официально подтвердил, что "был бы открыт" для участия российского диктатора Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

14 июня стороны провели телефонные переговоры. На этот раз в центре их внимания был конфликт между Ираном и Израилем.

Впоследствии американский лидер официально подтвердил, что переговоры с Россией по Украине состоятся уже на этой неделе.