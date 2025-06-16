"Я не верю". Макрон раскритиковал новую идею Трампа касательно Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Я не верю". Макрон раскритиковал новую идею Трампа касательно Путина

Президент Франции напомнил об агрессивной политике РФ и отсутствии авторитета для таких посреднических действий. Встреча Трампа с президентом Зеленским запланирована на 17 июня.
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Источник:  The Times of Israel

Французский лидер Эмманюэль Макрон не скрывает, что возмущен предложением американского коллеги Дональда Трампа по поводу участия военного преступника и российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

Главные тезисы

  • Президент Франции напомнил об агрессивной политике РФ и отсутствии авторитета для таких посреднических действий.
  • Встреча Трампа с президентом Зеленским запланирована на 17 июня.

Макрон не поддержал идею Трампа

Свою позицию на этот счет президент Франции объявил на фоне визита в Гренландию.

Он напомнил международному сообществу на то, что стране-агрессорке РФ "не хватает авторитета" для подобных посреднических усилий.

Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности (войны против Украины — ред.) и решила не уважать Устав ООН несколько лет, может быть посредником.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Что важно понимать, 15 июня Трамп официально подтвердил, что "был бы открыт" для участия российского диктатора Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

14 июня стороны провели телефонные переговоры. На этот раз в центре их внимания был конфликт между Ираном и Израилем.

Впоследствии американский лидер официально подтвердил, что переговоры с Россией по Украине состоятся уже на этой неделе.

Согласно данным инсайдеров, Дональд Трамп намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже 17 июня.

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