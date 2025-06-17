У Путіна "підспівують" заяві Трампа щодо місця Росії в G8
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Світ
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У Путіна "підспівують" заяві Трампа щодо місця Росії в G8

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков погодився із заявою президента США Дональда Трампа про те, що виключити Росію з G8 було великою помилкою. 

Головні тези:

  • Кремль підтримав пропозицію Трампа щодо повернення Росії у формат G8.
  • Росія вважає, що у зв'язку зі змінами в світовій економіці G7 втратила практичне значення.

У Путіна “співають” в унісон з Трампом

Ми погоджуємося з президентом Трампом: тоді було великою помилкою виключити Росію з формату G8, — заявляє Пєсков.

Водночас, за його словами, з огляду на нинішній стан справ у світі, G7 "втратила практичне значення" для Росії.

Враховуючи зниження частки країн G7 у світовій економіці, враховуючи всі тенденції, які спостерігаються в країнах G7, і, звичайно, на тлі, наприклад, таких форматів, як G20, G7 виглядає тьмяною й доволі даремною.

Нагадаємо, перед самітом Групи семи (G7) під час спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні Трамп заявив, що виключати Росію з G8 "було помилкою".

Раніше це була Група восьми. Потім Барак Обама і "людина на імʼя Трюдо" (колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, — ред.) виступили проти участі Росії. Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон різко відреагував на цю заяву Трампа. Він зазначив, що Росія не повинна бути членом міжнародного клубу, доки її війська перебувають на території України. Також він закликав до ізоляції російського диктатора Володимира Путіна.

Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе війська з окупованих нею територій. Військовий злочинець Путін заслуговує на остракізм.

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