Речник Кремля Дмитро Пєсков погодився із заявою президента США Дональда Трампа про те, що виключити Росію з G8 було великою помилкою.
Головні тези:
- Кремль підтримав пропозицію Трампа щодо повернення Росії у формат G8.
- Росія вважає, що у зв'язку зі змінами в світовій економіці G7 втратила практичне значення.
У Путіна “співають” в унісон з Трампом
Ми погоджуємося з президентом Трампом: тоді було великою помилкою виключити Росію з формату G8, — заявляє Пєсков.
Водночас, за його словами, з огляду на нинішній стан справ у світі, G7 "втратила практичне значення" для Росії.
Нагадаємо, перед самітом Групи семи (G7) під час спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні Трамп заявив, що виключати Росію з G8 "було помилкою".
Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон різко відреагував на цю заяву Трампа. Він зазначив, що Росія не повинна бути членом міжнародного клубу, доки її війська перебувають на території України. Також він закликав до ізоляції російського диктатора Володимира Путіна.
Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе війська з окупованих нею територій. Військовий злочинець Путін заслуговує на остракізм.
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