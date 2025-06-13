Путін розробив спеціальний план щодо Придністров’я

Російський диктатор Володимир Путін та його посіпаки хочуть спровокувати ще масштабнішу кризу в невизнаному Придністров'ї, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові перед парламентськими виборами, а також вплинути на хід голосування на Лівому березі Дністра.
Головні тези:
- Лідерка Молдови Мая Санду обурена планами Росії та готується дати відсіч путінському режиму.
- Кремль може використовувати підкуп виборців та шантаж для впливу на голосування.
Що цього разу замислив Путін
З офіційним попередженням про новий план нелегітимного глави Кремля виступила лідерка Молдови Мая Санду.
Як відверто зізналася президентка, вона уже готується до поглиблення кризи у найближчому майбутньому.
На переконання лідерки країни, країна-агресорка може скористатися різними інструментами для досягнення своїх цілей.
Насамперед Росія може вдатися до підкупу виборців на Лівому березі Дністра.
Окрім того, вона готова шантажувати населення, навмисно провокуючи нестабільність у регіоні.
Санду дала зрозуміти, що вона та члени її команди готуються до усіх можливих сценаріїв — навіть найгірших.
На цьому тлі вона пообіцяла добиватися вирішення ключової проблеми — виведення російських військ.
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