Російський диктатор Володимир Путін та його посіпаки хочуть спровокувати ще масштабнішу кризу в невизнаному Придністров'ї, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові перед парламентськими виборами, а також вплинути на хід голосування на Лівому березі Дністра.

Що цього разу замислив Путін

З офіційним попередженням про новий план нелегітимного глави Кремля виступила лідерка Молдови Мая Санду.

Як відверто зізналася президентка, вона уже готується до поглиблення кризи у найближчому майбутньому.

Усі ці роки Росія використовувала жителів Придністров'я і в будь-який момент може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати поглиблення цієї кризи в найближчі місяці, до виборів. Мая Санду Президентка Молдови

На переконання лідерки країни, країна-агресорка може скористатися різними інструментами для досягнення своїх цілей.

Насамперед Росія може вдатися до підкупу виборців на Лівому березі Дністра.

Окрім того, вона готова шантажувати населення, навмисно провокуючи нестабільність у регіоні.

Санду дала зрозуміти, що вона та члени її команди готуються до усіх можливих сценаріїв — навіть найгірших.

Ми зробимо все можливе, щоб вибори були справжніми, — наголосила президента Молдови. Поширити

На цьому тлі вона пообіцяла добиватися вирішення ключової проблеми — виведення російських військ.