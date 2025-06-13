Путин разработал специальный план по Приднестровью
Категория
Мир
Дата публикации

Путин разработал специальный план по Приднестровью

Что на этот раз задумал Путин
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Источник:  Newsmaker

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники хотят спровоцировать еще более масштабный кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами, а также повлиять на ход голосования на Левом берегу Днестра.

Главные тезисы

  • Лидер Молдовы Мая Санду возмущена планами России и готовится дать отпор путинскому режиму.
  • Кремль может использовать подкуп избирателей и шантаж.

Что на этот раз задумал Путин

С официальным предупреждением о новом плане нелегитимного главы Кремля выступила лидер Молдовы Майя Санду.

Как откровенно призналась президент, она уже готовится к углублению кризиса в ближайшем будущем.

Все эти годы Россия использовала жителей Приднестровья и в любой момент может спровоцировать еще больший кризис, если это будет соответствовать ее планам в Молдове. Мы можем ожидать углубления этого кризиса в ближайшие месяцы до выборов.

Майя Санда

Майя Санда

Президент Молдовы

По убеждению лидера страны, страна-агрессорка может воспользоваться разными инструментами для достижения своих целей.

Прежде всего, Россия может прибегнуть к подкупу избирателей на Левом берегу Днестра.

Кроме того, она готова шантажировать население, намеренно провоцируя нестабильность в регионе.

Санду дала понять, что она и члены ее команды готовятся ко всем возможным сценариям — даже самым худшим.

Мы сделаем все возможное, чтобы выборы были настоящими, — подчеркнула президент Молдовы.

На этом фоне она пообещала добиваться решения ключевой проблемы — вывода российских войск.

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