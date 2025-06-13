Путин разработал специальный план по Приднестровью

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники хотят спровоцировать еще более масштабный кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами, а также повлиять на ход голосования на Левом берегу Днестра.
Главные тезисы
- Лидер Молдовы Мая Санду возмущена планами России и готовится дать отпор путинскому режиму.
- Кремль может использовать подкуп избирателей и шантаж.
Что на этот раз задумал Путин
С официальным предупреждением о новом плане нелегитимного главы Кремля выступила лидер Молдовы Майя Санду.
Как откровенно призналась президент, она уже готовится к углублению кризиса в ближайшем будущем.
По убеждению лидера страны, страна-агрессорка может воспользоваться разными инструментами для достижения своих целей.
Прежде всего, Россия может прибегнуть к подкупу избирателей на Левом берегу Днестра.
Кроме того, она готова шантажировать население, намеренно провоцируя нестабильность в регионе.
Санду дала понять, что она и члены ее команды готовятся ко всем возможным сценариям — даже самым худшим.
На этом фоне она пообещала добиваться решения ключевой проблемы — вывода российских войск.
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