Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники хотят спровоцировать еще более масштабный кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами, а также повлиять на ход голосования на Левом берегу Днестра.

Что на этот раз задумал Путин

С официальным предупреждением о новом плане нелегитимного главы Кремля выступила лидер Молдовы Майя Санду.

Как откровенно призналась президент, она уже готовится к углублению кризиса в ближайшем будущем.

Все эти годы Россия использовала жителей Приднестровья и в любой момент может спровоцировать еще больший кризис, если это будет соответствовать ее планам в Молдове. Мы можем ожидать углубления этого кризиса в ближайшие месяцы до выборов. Майя Санда Президент Молдовы

По убеждению лидера страны, страна-агрессорка может воспользоваться разными инструментами для достижения своих целей.

Прежде всего, Россия может прибегнуть к подкупу избирателей на Левом берегу Днестра.

Кроме того, она готова шантажировать население, намеренно провоцируя нестабильность в регионе.

Санду дала понять, что она и члены ее команды готовятся ко всем возможным сценариям — даже самым худшим.

Мы сделаем все возможное, чтобы выборы были настоящими, — подчеркнула президент Молдовы. Поделиться

На этом фоне она пообещала добиваться решения ключевой проблемы — вывода российских войск.