Молдова требует у Путина вывести войска из Приднестровья
Категория
Мир
Дата публикации

Молдова требует у Путина вывести войска из Приднестровья

Путин
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Источник:  online.ua

По мнению премьера Молдовы Дорина Речана, в настоящее время сформировался такой международный контекст, который может стать поводом для вывода российских оккупационных войск из Приднестровья.

Главные тезисы

  • Дорин Речан подчеркивает, что вывод войск возможен в рамках переговорного процесса и новой архитектуры безопасности ЕС.
  • Молдова будет активно действовать для начала обсуждения этого вопроса на международном уровне.

Молдова будет добиваться деоккупации Приднестровья

Журналисты поинтересовались у главы правительства Молдовы, что именно должно произойти, чтобы российский диктатор Владимир Путин вывел свои войска из так называемой “ПМР”, сообщает Jurnal TV.

Сейчас существует международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра в рамках этого переговорного процесса. Возможно, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС, подчеркнул Дорин Речан.

По его словам, официальный Кишинев сделает все возможное, чтобы этот вопрос также начал активно рассматривать и обсуждать.

Премьер-министр Молдовы обращает внимание на то, что любые переговоры, которые сейчас касаются мира или прекращения огня в Украине, по сути касаются новой архитектуры безопасности в Европе.

Что важно понимать, Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.

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