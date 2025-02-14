Молдова требует у Путина вывести войска из Приднестровья

По мнению премьера Молдовы Дорина Речана, в настоящее время сформировался такой международный контекст, который может стать поводом для вывода российских оккупационных войск из Приднестровья.
Главные тезисы
- Дорин Речан подчеркивает, что вывод войск возможен в рамках переговорного процесса и новой архитектуры безопасности ЕС.
- Молдова будет активно действовать для начала обсуждения этого вопроса на международном уровне.
Молдова будет добиваться деоккупации Приднестровья
Журналисты поинтересовались у главы правительства Молдовы, что именно должно произойти, чтобы российский диктатор Владимир Путин вывел свои войска из так называемой “ПМР”, сообщает Jurnal TV.
По его словам, официальный Кишинев сделает все возможное, чтобы этот вопрос также начал активно рассматривать и обсуждать.
Премьер-министр Молдовы обращает внимание на то, что любые переговоры, которые сейчас касаются мира или прекращения огня в Украине, по сути касаются новой архитектуры безопасности в Европе.
Что важно понимать, Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.
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