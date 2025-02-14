Молдова вимагає в Путіна вивести війська з Придністров’я
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Світ
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Молдова вимагає в Путіна вивести війська з Придністров’я

Путіна
Джерело:  online.ua

На переконання прем’єра Молдови Доріна Речана, наразі сформувався такий міжнародний контекст, який може стати приводом до виведення російських окупаційних військ з Придністров’я.

Головні тези:

  • Дорін Речан підкреслює, що виведення військ можливе у рамках переговорного процесу та нової архітектури безпеки ЄС.
  • Молдова активно діятиме для початку обговорення цього питання на міжнародному рівні.

Молдова буде добиватися деокупації Придністров’я

Журналісти поцікавилися в очільника уряду Молдови, що саме повинно статися, щоб російський диктатор Володимир Путін вивів свої війська з так званої “ПМР”, повідомляє Jurnal TV.

Зараз є міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія може вивести свої війська з лівого берега Дністра в рамках цього переговорного процесу. Можливо, не обов'язково в мирному переговорному процесі, це важко уявити найближчим часом, але в переговорному процесі, який стосується України і нової архітектури безпеки ЄС, — наголосив Дорін Речан.

За його словами, офіційний Кишинів зробить все можливе, щоб це питання також почали активно розглядати та обговорювати.

Прем’єр-міністр Молдови звертає увагу на те, що будь-які переговори, які зараз стосуються миру або припинення вогню в Україні, по суті, стосуються нової архітектури безпеки в Європі.

Що важливо розуміти, Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.

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