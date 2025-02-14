Молдова вимагає в Путіна вивести війська з Придністров’я

На переконання прем’єра Молдови Доріна Речана, наразі сформувався такий міжнародний контекст, який може стати приводом до виведення російських окупаційних військ з Придністров’я.
Головні тези:
- Дорін Речан підкреслює, що виведення військ можливе у рамках переговорного процесу та нової архітектури безпеки ЄС.
- Молдова активно діятиме для початку обговорення цього питання на міжнародному рівні.
Молдова буде добиватися деокупації Придністров’я
Журналісти поцікавилися в очільника уряду Молдови, що саме повинно статися, щоб російський диктатор Володимир Путін вивів свої війська з так званої “ПМР”, повідомляє Jurnal TV.
За його словами, офіційний Кишинів зробить все можливе, щоб це питання також почали активно розглядати та обговорювати.
Прем’єр-міністр Молдови звертає увагу на те, що будь-які переговори, які зараз стосуються миру або припинення вогню в Україні, по суті, стосуються нової архітектури безпеки в Європі.
Що важливо розуміти, Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-