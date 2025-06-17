У Путина "подпевают" заявлению Трампа по поводу места России в G8
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина "подпевают" заявлению Трампа по поводу места России в G8

Песков
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что исключить Россию из G8 было большой ошибкой.

Главные тезисы

  • Кремль высказал поддержку идеи возвращения России в формат G8, согласившись с заявлением Трампа.
  • Россия считает, что G7 утратила практическое значение в современном мире из-за изменений в мировой экономике.

У Путина "поют" в унисон с Трампом

Мы согласны с президентом Трампом: тогда было большой ошибкой исключить Россию из формата G8, — заявляет Песков.

В то же время, по его словам, учитывая нынешнее положение дел в мире, G7 "утратила практическое значение" для России.

Учитывая снижение доли стран G7 в мировой экономике, учитывая все тенденции, которые наблюдаются в странах G7, и, конечно, на фоне, например, таких форматов, как G20, G7 выглядит тусклой и бесполезной.

Напомним, перед саммитом Группы семи (G7) во время общения с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп заявил, что исключать Россию из G8 "было ошибкой".

Раньше это была Группа восьми. Затем Барак Обама и "человек по имени Трюдо" (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, — ред.) выступили против участия России.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон резко отреагировал на это заявление Трампа. Он отметил, что Россия не должна быть членом международного клуба, пока ее войска находятся на территории Украины. Также он призвал к изоляции российского диктатора Владимира Путина.

Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет войска из оккупированных ею территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма.

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