Спикер Кремля Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что исключить Россию из G8 было большой ошибкой.

У Путина "поют" в унисон с Трампом

Мы согласны с президентом Трампом: тогда было большой ошибкой исключить Россию из формата G8, — заявляет Песков.

В то же время, по его словам, учитывая нынешнее положение дел в мире, G7 "утратила практическое значение" для России.

Учитывая снижение доли стран G7 в мировой экономике, учитывая все тенденции, которые наблюдаются в странах G7, и, конечно, на фоне, например, таких форматов, как G20, G7 выглядит тусклой и бесполезной. Поделиться

Напомним, перед саммитом Группы семи (G7) во время общения с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп заявил, что исключать Россию из G8 "было ошибкой".

Раньше это была Группа восьми. Затем Барак Обама и "человек по имени Трюдо" (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, — ред.) выступили против участия России. Дональд Трамп Президент США

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон резко отреагировал на это заявление Трампа. Он отметил, что Россия не должна быть членом международного клуба, пока ее войска находятся на территории Украины. Также он призвал к изоляции российского диктатора Владимира Путина.