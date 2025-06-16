"Бить Путина в самое болезненное место". Украина публично обратилась к G7
Категория
Экономика
Дата публикации

"Бить Путина в самое болезненное место". Украина публично обратилась к G7

Андрей Сибига
Украина призывает G7 к решительным действиям
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Уже 17 июня в Канаде состоится саммит "Большой семерки". На этом фоне официальный Киев призвал своих союзников в G7 наконец усилить энергетические санкции против страны-агрессорки России. В первую очередь, речь идет о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов.

Главные тезисы

  • Сибига призвал мир не игнорировать агрессивные действия России против украинской энергетической инфраструктуры.
  • Стратегия союзников Украины должна заключаться во введении разрушительных санкций против РФ.

Украина призывает G7 к решительным действиям

С заявлением по этому поводу выступил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он обратил внимание международного сообщества на варварское нападение, которое Россия осуществила на энергетическую инфраструктуру Кременчуга, является частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры.

Министр предупредил, что Путин планирует атаковать украинскую энергосистему, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку.

Это особенно цинично, учитывая постоянные попытки Путина имитировать конструктивное отношение к мирным усилиям США. На самом же деле он демонстрирует полное пренебрежение к ним, усиливая террор против Украины.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Фото: andrii_sybiha

По убеждению главы украинской дипломатии, стратегия союзников Киева должна заключаться в том, чтобы нанести мощный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.

Ограничение цены на нефть в 30 долларов, новые ограничения на теневой флот и его капитанов, другие энергетические санкции. Бить Путина в самое болезненное место — это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу, — добавил Сибига.

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