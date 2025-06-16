"Бить Путина в самое болезненное место". Украина публично обратилась к G7

Уже 17 июня в Канаде состоится саммит "Большой семерки". На этом фоне официальный Киев призвал своих союзников в G7 наконец усилить энергетические санкции против страны-агрессорки России. В первую очередь, речь идет о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов.
Главные тезисы
- Сибига призвал мир не игнорировать агрессивные действия России против украинской энергетической инфраструктуры.
- Стратегия союзников Украины должна заключаться во введении разрушительных санкций против РФ.
Украина призывает G7 к решительным действиям
С заявлением по этому поводу выступил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Он обратил внимание международного сообщества на варварское нападение, которое Россия осуществила на энергетическую инфраструктуру Кременчуга, является частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры.
Министр предупредил, что Путин планирует атаковать украинскую энергосистему, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку.
По убеждению главы украинской дипломатии, стратегия союзников Киева должна заключаться в том, чтобы нанести мощный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.
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