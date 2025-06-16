Венгрию охватил громкий скандал из-за антиукраинского видео

Оппозиция Венгрии шокирована из-за новой провокации, которую совершила приспешница венгерского лидера Виктора Орбана. Политика Александра Сенткираи опубликовала видеоролик, в котором цинично врут, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает распространением контрабанды человеческих органов.

Команда Орбана снова в эпицентре скандала

Александра Сенткираи обнародовала в соцсетях короткое видео, где на фоне связанного мужчины в багажнике рассказывает о росте угрозы торговли человеческими органами, торговли людьми и наркоторговли в случае вступления Украины в ЕС.

Что важно понимать, "человек в багажнике" — работник офиса премьера Венгрии Виктора Орбана.

На такое бесстыдное вранье сразу отреагировал известный венгерский политик от оппозиции Ференц Геленчер.

По словам последнего, он не собирается молчать, поэтому обратится в полицию из-за преступления Сенткираи.

Оппозиционер напомнил о том, что сознательное распространение ложных фактов, которые могут нарушить общественное спокойствие, является уголовным преступлением.

Как может кто-нибудь быть настолько глупым, чтобы так безосновательно набрасываться на страну, где проживают венгры? — публично возмутился Ференц Геленчер. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что Сенткираи была спикером венгерского премьера Виктора Орбана в 2020-2024 годах.