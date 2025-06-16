Венгрию охватил громкий скандал из-за антиукраинского видео
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрию охватил громкий скандал из-за антиукраинского видео

Команда Орбана снова в эпицентре скандала
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Источник:  Telex

Оппозиция Венгрии шокирована из-за новой провокации, которую совершила приспешница венгерского лидера Виктора Орбана. Политика Александра Сенткираи опубликовала видеоролик, в котором цинично врут, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает распространением контрабанды человеческих органов.

Главные тезисы

  • Оппозиция осуждает эту провокацию, отмечая возможные уголовные последствия для команды Орбана.
  • Известный венгерский политик от оппозиции Ференц Геленчер уже решил обратиться в полицию.

Команда Орбана снова в эпицентре скандала

Александра Сенткираи обнародовала в соцсетях короткое видео, где на фоне связанного мужчины в багажнике рассказывает о росте угрозы торговли человеческими органами, торговли людьми и наркоторговли в случае вступления Украины в ЕС.

Что важно понимать, "человек в багажнике" — работник офиса премьера Венгрии Виктора Орбана.

На такое бесстыдное вранье сразу отреагировал известный венгерский политик от оппозиции Ференц Геленчер.

По словам последнего, он не собирается молчать, поэтому обратится в полицию из-за преступления Сенткираи.

Оппозиционер напомнил о том, что сознательное распространение ложных фактов, которые могут нарушить общественное спокойствие, является уголовным преступлением.

Как может кто-нибудь быть настолько глупым, чтобы так безосновательно набрасываться на страну, где проживают венгры? — публично возмутился Ференц Геленчер.

Стоит обратить внимание на то, что Сенткираи была спикером венгерского премьера Виктора Орбана в 2020-2024 годах.

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