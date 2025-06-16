Угорщину охопив гучний скандал через антиукраїнське відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Угорщину охопив гучний скандал через антиукраїнське відео

Команда Орбана знову в епіцентрі скандалу
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Джерело:  Telex

Опозиція Угорщини шокована через нову провокацію, яку здійснила поплічниця угорського лідера Віктора Орбана. Політикиня Александра Сенткіраї опублікувала відеоролик, в якому цинічно брешуть, що вступ України у ЄС нібито загрожує поширенням контрабанди людських органів.

Головні тези:

  • Опозиція засуджує цю провокацію, наголошуючи на можливих кримінальних наслідках для команди Орбана.
  • Відомий угорський політик від опозиції Ференц Геленчер уже вирішив звернутися до поліції.

Команда Орбана знову в епіцентрі скандалу

Александра Сенткіраї оприлюднила у соцмережах коротке відео, де на тлі зв’язаного чоловіка у багажнику розповідає про зростання загрози торгівлі людськими органами, торгівлі людьми та наркоторгівлі у разі вступу України у ЄС.

Що важливо розуміти, "чоловік у багажнику" — працівник офісу прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

На таку безсоромну брехню одразу відреагував відомий угорський політик від опозиції Ференц Геленчер.

За словами останнього, він не збирається мовчати, тому звернеться до поліції через злочин Сенткіраї.

Опозиціонер нагадав про те, що свідоме поширення неправдивих фактів, які можуть порушити громадський спокій, є кримінальним злочином.

Як може хтось бути настільки дурним, щоб так безпідставно накидатися на країну, де проживають угорці? — публічно обурився Ференц Геленчер.

Варто звернути увагу на те, що Сенткіраї була речницею угорського прем’єра Віктора Орбана у 2020-2024 роках.

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Категорія
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