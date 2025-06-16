"Бити Путіна в найболючіше місце". Україна публічно звернулася до G7

Уже 17 червня у Канаді відбудеться саміт "Великої сімки". На цьому тлі офіційний Київ закликав своїх союзників у G7 врешті-решт посилити енергетичні санкції проти країни-агресорки Росії. Насамперед йдеться про зниження стелі цін на російську нафту до 30 доларів.
Головні тези:
- Сибіга закликав світ не ігнорувати агресивні дії Росії проти української енергетичної інфраструктури.
- Стратегія союзників України повинна полягати у введенні руйнівних санкцій проти РФ.
Україна закликає G7 до рішучих дій
З заявою з цього приводу виступив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він звернув увагу міжнародної спільноти на варварський напад, який Росія здійснила на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури.
Міністр попередив, що Путін планує атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу.
На переконання очільника української дипломатії, стратегія союзників Києва повинна полягати в тому, щоб завдати потужного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.
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