"Бити Путіна в найболючіше місце". Україна публічно звернулася до G7

Уже 17 червня у Канаді відбудеться саміт "Великої сімки". На цьому тлі офіційний Київ закликав своїх союзників у G7 врешті-решт посилити енергетичні санкції проти країни-агресорки Росії. Насамперед йдеться про зниження стелі цін на російську нафту до 30 доларів.

Україна закликає G7 до рішучих дій

З заявою з цього приводу виступив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він звернув увагу міжнародної спільноти на варварський напад, який Росія здійснила на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури.

Міністр попередив, що Путін планує атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу.

Це особливо цинічно з огляду на постійні спроби Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США. Насправді ж він демонструє повну зневагу до них, посилюючи терор проти України. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Фото: andrii_sybiha

На переконання очільника української дипломатії, стратегія союзників Києва повинна полягати в тому, щоб завдати потужного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.