"Бити Путіна в найболючіше місце". Україна публічно звернулася до G7
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Бити Путіна в найболючіше місце". Україна публічно звернулася до G7

Андрій Сибіга
Україна закликає G7 до рішучих дій
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Уже 17 червня у Канаді відбудеться саміт "Великої сімки". На цьому тлі офіційний Київ закликав своїх союзників у G7 врешті-решт посилити енергетичні санкції проти країни-агресорки Росії. Насамперед йдеться про зниження стелі цін на російську нафту до 30 доларів. 

Головні тези:

  • Сибіга закликав світ не ігнорувати агресивні дії Росії проти української енергетичної інфраструктури.
  • Стратегія союзників України повинна полягати у введенні руйнівних санкцій проти РФ.

Україна закликає G7 до рішучих дій

З заявою з цього приводу виступив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він звернув увагу міжнародної спільноти на варварський напад, який Росія здійснила на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури.

Міністр попередив, що Путін планує атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу.

Це особливо цинічно з огляду на постійні спроби Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США. Насправді ж він демонструє повну зневагу до них, посилюючи терор проти України.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Фото: andrii_sybiha

На переконання очільника української дипломатії, стратегія союзників Києва повинна полягати в тому, щоб завдати потужного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.

Обмеження ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження на "тіньовий флот" та його капітанів, інші енергетичні санкції. Бити Путіна в найболючіше місце — це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу, — додав Сибіга.

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