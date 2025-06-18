Удар России по Киеву — США впервые отреагировали

Государственный департамент США публично осудил массированный российский удар по Киеву в ночь на 17 июня, в результате которого, согласно последним данным, погибли 22 человека.
Главные тезисы
- Американские власти подтвердили смерть гражданина США в результате атаки России.
- Число погибших в результате удара РФ по Киеву возросло до 22 человек.
Как США отреагировали на новую смертельную атаку РФ
С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепа Темми Брюс.
Она официально подтвердила, что команда президента США была проинформирована об атаке России и ее последствиях.
Кроме того, спикер подтвердила информацию о том, что во время атаки в столице Украины погиб гражданин США.
Что важно понимать, согласно последним данным, количество погибших в результате удара РФ по Киеву возросло до 22, еще около 134 гражданских пострадали.
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