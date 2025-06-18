Удар России по Киеву — США впервые отреагировали

Государственный департамент США публично осудил массированный российский удар по Киеву в ночь на 17 июня, в результате которого, согласно последним данным, погибли 22 человека.

Как США отреагировали на новую смертельную атаку РФ

С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепа Темми Брюс.

Она официально подтвердила, что команда президента США была проинформирована об атаке России и ее последствиях.

Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Недавно президент четко высказался по поводу ударов по гражданским районам, — заявила Темми Брюс. Поделиться

Кроме того, спикер подтвердила информацию о том, что во время атаки в столице Украины погиб гражданин США.

Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине и готовы предоставить всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семье в это ужасное время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации по этому вопросу, — подчеркнула представительница Госдепа США. Поделиться

Что важно понимать, согласно последним данным, количество погибших в результате удара РФ по Киеву возросло до 22, еще около 134 гражданских пострадали.