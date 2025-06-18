Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 17 и 18 июня российские захватчики атаковали мирные города и села Украины 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 30 вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.
- Основные направления удара – Донецк, Днепропетровщина и Запорожье.
Новая атака России на Украину — что известно
Новое вражеское нападение началось еще в 23:00 17 июня.
Российские дроны летели с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что главные направления удара — Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.
К уничтожению вражеских целей были вовлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.
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