Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – что известно
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В течение ночи 17 и 18 июня российские захватчики атаковали мирные города и села Украины 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 30 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.
  • Основные направления удара – Донецк, Днепропетровщина и Запорожье.

Новая атака России на Украину — что известно

Новое вражеское нападение началось еще в 23:00 17 июня.

Российские дроны летели с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что главные направления удара — Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

К уничтожению вражеских целей были вовлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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