Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - що відомо

Протягом ночі 17 та 18 червня російські загарбники атакували мирні міста та села України 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 30 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.
  •  Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нова атака Росії на Україну — що відомо

Новий ворожий напад розпочався ще о 23:00 17 червня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що головні напрямки удару — Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

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