Українські воїни уразили 28 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом 17 червня авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували 28 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкта армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1211день масштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 18 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1007160 (+1040) осіб,
танків — 10947 (+7) од,
бойових броньованих машин — 22845 (+31) од,
артилерійських систем — 29265 (+37) од,
РСЗВ — 1420 (+1) од,
засоби ППО — 1187 (+0) од,
літаків — 416 (+0) од,
гелікоптерів — 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41165 (+184),
крилаті ракети — 3369 (+23),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 52312 (+137) од,
спеціальна техніка — 3916 (+0)
Протягом минулої доби російські окупанти завдали по території України 2 ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог залучив для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснив 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 — з реактивних систем залпового вогню.
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