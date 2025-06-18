Удар Росії по Києву — зросла кількість загиблих

Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку у Києві деблоковано тіла ще 6 загиблих осіб. Згідно з останніми даними, кількість жертв масштабної російської атаки зросла до 22.
Головні тези:
- Рятувальники досі працюють над деблокацією тіл з-під завалів дев'ятиповерхового будинку у Києві.
- Пошукові роботи також тривають.
Що відомо про наслідки удару РФ по Києву
Як повідомляє ДСНС України, у Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.
Що важливо розуміти, загалом за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб.
Рятувальники продовжують здійснювати пошукові роботи.
Як уже згадувалося раніше, уночі 17 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні.
Одна з ворожих ракет влучила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого було зруйновано цілий під’їзд.
Окрім того, під удари Росії потрапили Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що сили ППО змогли знешкодити 428 дронів та ракет із 472, які РФ випустила по Україні.
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