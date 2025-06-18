Удар Росії по Києву — зросла кількість загиблих

Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку у Києві деблоковано тіла ще 6 загиблих осіб. Згідно з останніми даними, кількість жертв масштабної російської атаки зросла до 22.

Що відомо про наслідки удару РФ по Києву

Як повідомляє ДСНС України, у Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.

Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, загалом за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб.

Рятувальники продовжують здійснювати пошукові роботи.

Всього у столиці загинула 22 особи та 134 людини постраждали, — повідомила ДСНС. Поширити

Як уже згадувалося раніше, уночі 17 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні.

Одна з ворожих ракет влучила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого було зруйновано цілий під’їзд.

Окрім того, під удари Росії потрапили Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.