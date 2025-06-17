"Дрони оточували Київ". У Повітряних силах розкрили особливості нової тактики РФ

Під час масованої атаки на Київ уночі 17 червня російські окупанти запускали ударні дрони з різних напрямків, щоб оточити столицю, а крилата ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку, спричинивши значні руйнування та загибель цивільних.
Головні тези:
- Російські окупанти використовують нову тактику ракетно-дронових ударів.
- Атака на Київ призвела до значних руйнувань та загибелі цивільних.
- Ситуація свідчить про терористичний характер обстрілів та призвела до одного з наймасованіших ударів по Україні з використанням різноманітних ракет та дронів.
Росія використовує нову тактику ракетно-дронових ударів
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.
За його словами, серед 440 ударних безпілотників, які росіяни спрямували цієї ночі на територію України, було близько 280 "шахедів".
Дрони різних боків оточували Київ, залітали по річищу Дніпра деякі, решта — зі східного і західного напрямку, атакуючи Київ у різних районах.
Також Ігнат розповів, що окупанти за ніч також випустили 16 крилатих ракет Х-101, з яких 15 було збито, а одна влучила у житловий будинок.
Дві ракети Х-47м2 "Кинджал" не досягли цілей. Окрім того, ворог застосував ракети "Калібр" на Запорізькому напрямку, які не вдалося збити.
Представник Повітряних сил наголосив, що у столиці були знайдені фрагменти касетних боєприпасів, які мають багато вражаючих елементів і використовуються для максимального ураження людей. Це свідчить про терористичний характер обстрілів.
Х-101 — це стратегічна крилата ракета "повітря — земля", яку росіяни випускають з бомбардувальників Ту-160 і Ту-95.
Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи тривають.
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