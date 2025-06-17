"Дрони оточували Київ". У Повітряних силах розкрили особливості нової тактики РФ

Під час масованої атаки на Київ уночі 17 червня російські окупанти запускали ударні дрони з різних напрямків, щоб оточити столицю, а крилата ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку, спричинивши значні руйнування та загибель цивільних.

Росія використовує нову тактику ракетно-дронових ударів

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.

За його словами, серед 440 ударних безпілотників, які росіяни спрямували цієї ночі на територію України, було близько 280 "шахедів".

Дрони різних боків оточували Київ, залітали по річищу Дніпра деякі, решта — зі східного і західного напрямку, атакуючи Київ у різних районах.

Також Ігнат розповів, що окупанти за ніч також випустили 16 крилатих ракет Х-101, з яких 15 було збито, а одна влучила у житловий будинок.

Дві ракети Х-47м2 "Кинджал" не досягли цілей. Окрім того, ворог застосував ракети "Калібр" на Запорізькому напрямку, які не вдалося збити.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві

Представник Повітряних сил наголосив, що у столиці були знайдені фрагменти касетних боєприпасів, які мають багато вражаючих елементів і використовуються для максимального ураження людей. Це свідчить про терористичний характер обстрілів.

Це один із (наймасованіших ударів по Україні — ред.). Тому що Київ переживав страшніші варіанти, коли летіли десятки балістичних ракет по столиці. Коли ворог обстрілював Х-101 і там "Кинджали", здається були і балістика, коли "приліт" був по лікарні "Охматдит" тощо. Тобто були жахливі моменти в історії нашої столиці та інших міст. Харків, Дніпро, Суми і так далі. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ

Х-101 — це стратегічна крилата ракета "повітря — земля", яку росіяни випускають з бомбардувальників Ту-160 і Ту-95.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві

Станом на 15.30 відомо про 139 постраждалих у Києві внаслідок атаки РФ. Тільки що з-під завалів будинку у Святошинському районі деблокували тіла 5 людей. Поширити

Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи тривають.