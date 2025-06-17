Комбінований удар РФ по Києву — кількість загиблих і поранених зросла

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло чоловіка. Таким чином кількість загиблих у Києві зросла до 15. Поранених — 114 осіб.
Головні тези:
- Кількість загиблих у Києві зросла до 15 після комбінованого удару РФ.
- Поранених внаслідок атаки столиці збільшилася до 114 осіб.
- Міський голова Кличко повідомив про три загиблих у Дарницькому районі внаслідок російської атаки.
У Києві постраждало 114 людей внаслідок удару РФ
Станом на 10.36 до медиків після масованої атаки РФ в Києві звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували.
Також відомо вже про 15 загиблих через терористичний акт Росії.
У Дарницькому районі Києва внаслідок комбінованої російської атаки загинуло троє людей. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Кличко зазначив, що на столичних Нивках знаходять частини касетних боєприпасів, якими були свідомо заряджені російські ракети.
Чергове свідчення геноциду, який чинить Росія проти українців.
Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
Розбір завалів у столиці триває. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі.
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локацій перебували під комбінованою російською атакою.