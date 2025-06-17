Комбінований удар РФ по Києву — кількість загиблих і поранених зросла

У Києві постраждало 114 людей внаслідок удару РФ

Станом на 10.36 до медиків після масованої атаки РФ в Києві звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували.

Також відомо вже про 15 загиблих через терористичний акт Росії.

У Дарницькому районі Києва внаслідок комбінованої російської атаки загинуло троє людей. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Троє загиблих на цей час у Дарницькому районі. Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації. Віталій Кличко Мер Києва

Кличко зазначив, що на столичних Нивках знаходять частини касетних боєприпасів, якими були свідомо заряджені російські ракети.

Чергове свідчення геноциду, який чинить Росія проти українців.

Київ після атаки РФ

Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Розбір завалів у столиці триває. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі.

локацій перебували під комбінованою російською атакою.