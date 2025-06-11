Росія використала для атаки по Києву новий реактивний шахед — думка аналітиків

Серед доволі фрагментованих уламків збитого реактивного дрона, який був схожий на "Шахед", знайдені деталі, які вказують саме на версію "Герань-3", про яку попереджали у ГУР МОУ.

Росія використала для атаки по Києву “Герань-3”

В одному з останніх комбінованих далекобійних ударів по Києву рашисти використали новий реактивний дрон. Це пояснює інформацію про те, що під час атаки деякі кияни чули нехарактерний для атаки "шахедів" свист.

Цей поки невідомий реактивний дрон був збитий та згорів, але серед уламків був знайдений малогабаритний реактивний двигун, що й пояснює інформацію про незвичний звук.

Залишки самого дрона доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний Shahed-238, який був показаний в Ірані ще у листопаді 2023 року. Або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом, схожий за формою на "Шахед".

Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією Shahed-136. Це панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона. Поширити

Шахед нового типу

Тобто з доволі високою долею вірогідності мова йде саме про оригінальний реактивний Shahed-238, або про дрон на основі іранських рішень зібраний вже з РФ з використанням наявних комплектуючих. Як мінімум, панелі та системи програмування.

Зазначимо, що про перше використання ворогом реактивного "шахеда" для удару по Україні повідомлялось ще у січні 2024 року. Попри наявність уламків реактивного двигуна у Командуванні Повітряних сил тоді не змогли підтвердити це. Також була знайдена панель авіоніки, але вона відрізняється від тієї, що використана у Shahed-136 та у реактивному дроні, який днями застосував ворог.

І хоча, можливо, в Ірані змінили комплектацію Shahed-238 та пішли шляхом уніфікації, але, скоріш за все, мова все ж таки йде про російський варіант. Тим більше, що Головне управління розвідки Міноборони України у лютому 2025 року попереджало, що у РФ йде налагодження виробництва аналога реактивного дрона-камікадзе Shahed-238 під позначенням "Герань-3".